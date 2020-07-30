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Geleneksel ehram kumaşını geleceğe taşıyacaklar

Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde açılan ehram dokuma kursunda kadınlar, hem sanat öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

30 Temmuz 2020 Perşembe 10:36
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Geleneksel ehram kumaşını geleceğe taşıyacaklar

ERZURUM - 2011 yılından beri yöresel dokuma ehramı geliştirmek için faaliyetlerini sürdüren Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY), Aziziye Belediyesi işbirliği ve İş-Kur desteğiyle ehram dokuma kursu açtı. 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan 'El Sanatları Üretim İşletmesi'nde 14 kadın kursiyer, eğitim alıyor. Kursun usta öğreticiliğini ERAKDAY Derneği Başkanı emekli öğretmen Hülya Saltuklu yapıyor. Kadın kursiyerler, sabahları araçlarla alınarak üretim işletmesine getiriliyor. Her türlü ihtiyaçları karşılanan kadınlar, hem sanat öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

YÜNÜ İPLİĞE DÖNÜŞTÜREREK İŞE BAŞLIYORLAR

Aziziye El Sanatları Üretim İşletmesi'nde eğitim gören kadınlar, mesaiye havanın yaz olması sebebiyle bahçede koyunlardan kırkılarak yıkanan yünleri iplik haline dönüştürerek başlıyor. Taraklardan geçirilen yünler teşi olarak bilinen aletlerle ipliğe dönüştürülüyor. Çiriş unuyla sertleştiren yün ipler, binanın içindeki tezgahlara takılarak ehram dokunmaya başlıyor. Yaklaşık 15 gün süren bir çalışma sonunda ehram dokuması tamamlanıyor.

KAMU-STK ORTAKLIĞI

Erzurum'un yöresel dokuması ehramı geliştirmek, gelecek nesillere aktarmak amacıyla Aziziye Belediyesi'yle ortak bir çalışma başlattıklarını belirten ERAKDAY Derneği Başkanı Hülya Saltuklu, "Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ehramı yaşatmak için yaptığımız çalışmalara hep destek veriyordu. Belediye olarak kurduğu işletmeyi bize tahsis ederek bir kamu-STK işbirliğine de ön ayak olmuş oldu. İşletmemizde İş-Kur desteğiyle 14 elemanlı kursumuz var. Kursiyerlere ehram dokuma öğretecek, sonra da çeşitli ürünler yapmaya çalışacağız. Geçmişte kadınların boy örtüsü olarak kullandığı ehramı modernize ederek ev aksesuarlarında, erkek, kadın giyiminde, çeyizlerde, hediyelik eşya olarak yaparak değişik platformlara taşıyacağız" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ehram KumaşıErzurumGelecekKadınlarSANAT
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