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GELECEĞİN TASARIMCILARI ÖDÜLLERİNİ ALDI

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) destekleriyle İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından organize edilen ‘14. İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’ ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

GELECEĞİN TASARIMCILARI ÖDÜLLERİNİ ALDI

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) destekleriyle İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından organize edilen ‘14. İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’ ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

18 Kasım 2019 Pazartesi 15:49
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GELECEĞİN TASARIMCILARI ÖDÜLLERİNİ ALDI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Genç yetenekleri desteklemek ve sektöre kazandırmak amacıyla İTHİB tarafından düzenlenen 14. İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarımı Yarışması’nda Türkiye’den ve yurt dışından gelen üç yüzü aşkın başvuru arasından seçilen genç tasarımcılar ödüllerine kavuştu.


Yarışmanın ödül törenine katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay: ‘Uluslararası nitelik taşıyan 14. İstanbul İTHİB Kumaş Tasarım Yarışması’nda bulunduğum için çok mutluyum. Ülke olarak tekstil alanında rekabete ayak uydurmak ve daha iyi koşullara sahip olmak için tasarım, inovasyon, moda ve marka yaratmak bizim için çok önemli. Katma değeri artırmak için bu alanlarda gelişmeyi sürdürmeliyiz. Bu sebeple Bakanlığımız bu nitelikte yarışmaları desteklemeye devam edecektir. Burada başarılı olan finalistleri Ticaret Bakanlığı olarak aynı zamanda yurt dışı eğitimleri konusunda da destekliyoruz çünkü onlara önemli okullarda eğitim fırsatı sunarak Türkiye’nin tasarım konusundaki elçilerinin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Başta İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum.’ diye konuştu.


Yarışmanın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle sürdürülebilir kalkınmanın odak noktası olan ihracatımızı daha nitelikli ve değerli hale getirebilmek için bu yarışmaların hemen hemen her ilde, tasarımın dokunduğu her sektör nezdinde hayata geçirmek, değişimin temsilcisi genç tasarımcıları daha da teşvik etmek gerektiğine inandığını belirtti. İsmail Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tasarım farkıyla sıradan bir kumaş piyasa fiyatının birkaç katı değere sahip olabiliyor. Dolayısıyla, bugün tasarımcılarımızın sunmuş olduğu ürünleri, yarın Paris’te, Milano’da ve New York’ta mağazalarda ve insanların üzerinde görebilmek için fiyat rekabetinin ötesine geçip, bilgi, estetik ve teknolojiyi harmanlayıp başarılı bir şekilde pazarlamak için çalışıyoruz. Bunun için bu konuda alanın öncüsü olan 14. İstanbul İTHİB Kumaş Tasarım yarışması organizasyonu için başta İTHİB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Öksüz olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’

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Son Güncelleme: 18.11.2019 09:41
Anahtar Kelimeler:
KumaşIthibTİMTicaret Bakanlığı
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