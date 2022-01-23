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“Geçip Giderken Anılarda” Sergisi

Pandemi dönemi sanatçıların eserleri kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

23 Ocak 2022 Pazar 13:05
65 Okunma
“Geçip Giderken Anılarda” Sergisi

ZAMBAK KARABAY

TSKM Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezi, 19 Ocak - 07 Şubat 2022  tarihleri arasında Küratörlüğünü Hülya Düzenli’nin yaptığı, birbirinden değerli sanatçıların “Geçip Giderken Anılarda adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Pandemi dönemi sanatçıların eserleri kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Küratör Hülya Düzenli sergiyi şöyle açıklıyor; İnsanın her yaşında, toplumların her zaman diliminde kaydedilmiş geçmişlerine başvurulmuştur. Bu nedenle içinde bulunulan ‘an’ hep geçmişten gelir, geçmişten etkilenir. Bir insanı, hafızası olmaksızın düşünmek olanaksızdır. Hafızasını kaybetmek, hafızanın kaybettirilmesi,  yeni ve farklı bir hafıza yaratmak vb. durumlar bugün özellikle toplum mühendisliğinin en çok kullandığı özelliklerdir.

Sergiye Katılanlar: Bahar BAYRAK, Berna İKBAL, Can Berk KOÇ, Ceren ONGAN, Ceyda CANAY MALGALTEPE, Çiğdem ŞENER, Çiğdem ÜNER, Didem GERMEN, Doğan TANJU, Ece AKTAŞ ORAK, Elanur KAYA, Elif ASLAN, Gülşah KALEBAŞ, Işın AVCIOĞLU, İnci KAYMAK, İvet ADUT, Jale KUDATGOBİLİK, Meral BİLKAY, Murat TİRAKİ, Müjde KILIÇKIRAN, Nazlı TEMÜRLENK, Nilgün KIZILSÜMER, Nilüfer ADAM, Nuran ATAHAN, Özden TÜR, Özlem TAŞÇI, Seda AVUNCA, Selma SARMUSAK, Serpil KIRCA, Sıla GÜVEN, Simden YAVUZKAL

Adres: Gülsuyu No.34050 Gülsuyu Kavşağı, No.100, 34848 Maltepe/İstanbul

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Geçip Giderken AnılardaSergiHÜLYA DÜZENLİKüratörZambak Karabayönce Vatan
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