GAZİANTEP KİTAP FUARI AÇILDI

SEVGÜL EROĞLU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ülke ve Gaziantep için çok önemli bir değere sahip olan Hasan Celal Güzel’in anısına düzenlenen, katılan yazar ve yayınevi bakımından Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma özelliği taşıyan Gaziantep Kitap Fuarı’nın açılış töreni Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen’in katılımıyla yapıldı.

29 Mayıs tarihine kadar Ortadoğu Fuar Merkezi’nde sürecek kitap fuarında 415 yayın evi 3 milyon kitapla katılacak. 380 yazar Gazi şehirli kitap severlerle buluşacak. 500 bin öğrencinin fuara katılması öngörülüyor.

ŞAHİN: İKİNCİ YÜZYILIN DESTANINI BİRLİKTE OKUYARAK YAZACAĞIZ

Başkan Fatma Şahin, fuarın açılışında, gençlerin okumasını arttıracak, yazarlara ulaşacak çok önemli bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek, “Bu heyecanımızı gelip bizimle paylaştığınız, hep birlikte kitap okuduğunuz, okuduğunuzu uyguladığınız, uygulamayı bir medeniyet projesine dönüştürme iradesini ortaya koyduğunuz için teşekkür ediyorum. İkinci yüzyılın destanını birlikte okuyarak yazacağız” diye konuştu.

Başkan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde önce insan diyerek çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Burası Bedreddin Ayni’nin, Mütercim Asım’ın, Alaeddin Yavaşça’nın, Sezai Karakoç’un okulunu okuduğu, Ülkü Tamer’in, İpekyolu’nu bir medeniyet yoluna dönüştürmüş bir şehir. Ecdat devleti kurarken gittiği yerde ilk önce kanalizasyon yapar şehri temizliyor. Sonra bir hamam yapıyor vücudu temizliyor. Sonra külliye açarak zihni ve insanı mutlu edecek bir çalışma yapıyor. Şehri imar ederken insanı ihmal etmemek gerekiyor yoksa ihmal ettiğimiz insan şehri mahveder. İşte bunun için buradayız. Zamanın ve mekanın ruhu bize Cumhuriyet’in 100’üncü yılını tamamlattı. Cumhuriyet bize bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük mirası bilim ve akıl.”

KALKINMA VE DEMOKRASİ YERELDE BAŞLIYOR

Kültür ve sanatın gelişmesi için okumanın şart olduğunu ifade eden Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Valimiz gelir gelmez ‘Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor’ dedi. Şehrin dört bir yanında okumaya teşvik ettik. Kitaba ulaşamayanlar için bütün belediyelerimiz gücü ölçüsünde kitap dağıtıyoruz. Bütün okul kütüphanelerinde bu dağıttığımız kitapları görebilirsiniz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 36 bin kitabı barındıran Dijital Kütüphane yaptık. Gençlerimiz okuyarak kitapları analiz etmeye başladı. Yine Büyükşehir Belediyesi olarak kitapları okutuyoruz, yazarları buraya getirip karşılıklı soru-cevap yapıyoruz. Artık en büyük gücümüz beşeri sermaye, insana yatırım. Ankara’da ne istesek yardım eden güçlü bir irade var. Biz yerel kalkınmadan sorumluyuz. Kalkınma ve demokrasi yerelde başlıyor.”

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ŞEN: KIYAMET KOPSUN AMA BU KİTAP FUARI DEVAM ETSİN

Açılış törenindeki konuşmasında protokolü kitap dostu olarak nitelendiren Mustafa Şen, kitap fuarı açılışında bulunmanın büyük bir şeref olduğunu, Gaziantep’in milli mücadelenin kenti ve bir medeniyet şehri olduğunu belirtti, bilgi hiyerarşisinden bahsetti.

Şen, medeniyetin kitap olmadan olmayacağını aktararak, şunları söyledi:

“Tabii medeniyet kitap olmadan olmaz. Tebrik ediyorum Türkiye’nin en büyük kitap fuarını açıyorsunuz. Kalıcı kitap okumanın ön şartlarından biri temiz bir uyku. Okuduğunuz şey eğer veriyse mutlaka kısa sürede malumat seviyesine onu çıkarmak zorundasınız. Eğer enformasyon seviyesinde okuyorsanız ki genelde bu iki seviyede oluyor, onu ilim seviyesine çıkarmanız gerekiyor. Orada kalmayacaksınız. Devam edecek yolculuk. İrfan seviyesine çıkarmanız lazım. Sonrasında marifet ve hikmet seviyesine çıkarmak, okumaları oraya doğru yönlendirmeniz lazım. Orada bir hakikat arayıcısı, sevdalısı olmanız gerek. Ben Başkan Şahin’e nazik daveti ve böyle muhteşem bir kitap dünyası oluşturduğu için teşekkür ediyorum. Kıyamet kopsun ama bu kitap fuarı devam etsin. Bir tek standı atlamadan gezmenizi rica ediyorum.”

Açılışa Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan da konuşma yaptı.

Tören sonrası protokol fuar alanını gezdi. Gezinin akabinde protokol Mustafa Şen’in zihin çizgileri konferansına katıldı.