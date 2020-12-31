Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1484
ALTIN
451.836
DOLAR
7.4057
STERLİN
10.1336
EURO
9.0873
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi ve öğretim...
160 personel alımı yapılacak
160 personel alımı yapılacak
90 adet proje personeli alınacak
90 adet proje personeli...
Müşavirlik hizmetleri alacak
Müşavirlik hizmetleri alacak
557 adet parsel ihaleyle satılacak
557 adet parsel ihaleyle...
İş fırsatları için hemen tıkla!

GAZETEMİZ YAZARLARINDAN HATİCE OPAK BİLGİN LÜKSET ŞİİR YAĞMURU ANTOLOJİSİNDE YER ALDI

Gazetemiz yazarlarından şair – yazar – gazeteci Hatice Opak Bilgin’in yer aldığı LÜKSET ŞİİR YAĞMURU antolojisi okurlarıyla buluştu

31 Aralık 2020 Perşembe 15:08
3 Okunma
GAZETEMİZ YAZARLARINDAN HATİCE OPAK BİLGİN LÜKSET ŞİİR YAĞMURU ANTOLOJİSİNDE YER ALDI

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

Gazetemiz yazarlarından şair – yazar – gazeteci Hatice Opak Bilgin’in yer aldığı LÜKSET (Lüleburgaz Kültür Sanat ve Edebiyat Topluluğu) Başkanı Kevser Dostagüler’in hazırladığı ŞİİR YAĞMURU antolojisi okurlarıyla buluştu. 

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kurulan LÜKSET  yaptığı bir çok etkinlikle şairlerle halkı buluşturdu. Sahil Kitap yayınevinden çıkan antolojide 43 değerli şair yer almaktadır. Türkiye’nin çeşitli il ve ilçeleriyle Azerbaycan’dan katılan şair isimleri şöyledir. ; 1- Kevser Dostagüler, 2-Alaeddin İkican, 3-Ali Eker, 4-Ali Kızılateş, 5-Atilla Ertuğrul, 6-Ahmet Yardımcı, 7-Aysel Tarcan, 8-Ayşe Bilgiç, 9-Emin Sezai Kendi, 10-Erdal Yılmaz, 11-Esmira Güneş, 12-Fatih Tutuk, 13-Fatma Hazel Turan, 14-Ferhat Okumuş, 15-Feride Saxavelli, 16-Ferit Battal, 17-Fuat Ertuğrul, 18-Hatice Opak Bilgin, 19-Hikmet Okuyar, 20-Hüseyin Alçeler, 2l-İbrahim Şaşma, 22-İsmail Gül, 23-Kenan Ağırman, 24-Kirman Rüstemli, 25-Kurban Sancar, 26-Leyla Azeri, 27-Metin Barbaros, 28-Muammer Ahmet Sağlam, 29-Murat Özden, 30-Murat Tüfek, 31-Mustafa Dursun, 32-Osman Acar, 33-Recai Küllü, 34-Reyhan Gümüş, 35-Samet Türkyurdu, 36-Sebile İnanç, 37-Seher Keçe, 38-Serdar Alyakut, 39-Sezai Gümüş, 40-Suna Hazel, 41-Süleyman Kolcular, 42-Tuncay Veis, 43-Vahattin Işıldak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hatice Opak BilginLüksetşiir YağmuruAntolojişiirönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HER ANNENIN HİKAYESİ FARKLIDIR...
HER ANNENIN HİKAYESİ FARKLIDIR...
23. GÖKTÜRKÇE ÖĞRENEĞİ (KURSU) SANAL OLARAK YAPILDI!
23. GÖKTÜRKÇE ÖĞRENEĞİ (KURSU) SANAL OLARAK YAPILDI!
Ordu'da 'Yaz Konağı Mağarası' turizme kazandırılacak
Ordu'da 'Yaz Konağı Mağarası' turizme kazandırılacak
2020’nin en çok dinlenen sanatçıları belli oldu
2020’nin en çok dinlenen sanatçıları belli oldu
BURSA’NIN GÖÇ TARİHİ BU SERGİDE
BURSA’NIN GÖÇ TARİHİ BU SERGİDE
“Golden Year” Sergisi La Visione Sanat Art Gallery’de...
“Golden Year” Sergisi La Visione Sanat Art Gallery’de...
Gallery Next & “New Year Hope” Sergisi
Gallery Next & “New Year Hope” Sergisi
İznik Bazilikası'na Göbeklitepe Modeli
İznik Bazilikası'na Göbeklitepe Modeli
Statüsü Yüksek Şizofren ve Psikopatların Romanı: Küçük Kabadayı'nın Kaleminden "GÖLGE"
Statüsü Yüksek Şizofren ve Psikopatların Romanı: Küçük Kabadayı'nın Kaleminden "GÖLGE"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma