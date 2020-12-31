GAZETEMİZ YAZARLARINDAN HATİCE OPAK BİLGİN LÜKSET ŞİİR YAĞMURU ANTOLOJİSİNDE YER ALDI

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İSTANBUL

Gazetemiz yazarlarından şair – yazar – gazeteci Hatice Opak Bilgin’in yer aldığı LÜKSET (Lüleburgaz Kültür Sanat ve Edebiyat Topluluğu) Başkanı Kevser Dostagüler’in hazırladığı ŞİİR YAĞMURU antolojisi okurlarıyla buluştu.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kurulan LÜKSET yaptığı bir çok etkinlikle şairlerle halkı buluşturdu. Sahil Kitap yayınevinden çıkan antolojide 43 değerli şair yer almaktadır. Türkiye’nin çeşitli il ve ilçeleriyle Azerbaycan’dan katılan şair isimleri şöyledir. ; 1- Kevser Dostagüler, 2-Alaeddin İkican, 3-Ali Eker, 4-Ali Kızılateş, 5-Atilla Ertuğrul, 6-Ahmet Yardımcı, 7-Aysel Tarcan, 8-Ayşe Bilgiç, 9-Emin Sezai Kendi, 10-Erdal Yılmaz, 11-Esmira Güneş, 12-Fatih Tutuk, 13-Fatma Hazel Turan, 14-Ferhat Okumuş, 15-Feride Saxavelli, 16-Ferit Battal, 17-Fuat Ertuğrul, 18-Hatice Opak Bilgin, 19-Hikmet Okuyar, 20-Hüseyin Alçeler, 2l-İbrahim Şaşma, 22-İsmail Gül, 23-Kenan Ağırman, 24-Kirman Rüstemli, 25-Kurban Sancar, 26-Leyla Azeri, 27-Metin Barbaros, 28-Muammer Ahmet Sağlam, 29-Murat Özden, 30-Murat Tüfek, 31-Mustafa Dursun, 32-Osman Acar, 33-Recai Küllü, 34-Reyhan Gümüş, 35-Samet Türkyurdu, 36-Sebile İnanç, 37-Seher Keçe, 38-Serdar Alyakut, 39-Sezai Gümüş, 40-Suna Hazel, 41-Süleyman Kolcular, 42-Tuncay Veis, 43-Vahattin Işıldak.