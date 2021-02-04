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Gazeteci Ayşegül Ekinci’den ses getirecek kitap projesi

Hollywood yıldızlarıyla yaptığı röportajların yanı sıra politika haberleriyle de dünya gündeminde geniş yankı uyandıran gazeteci Ayşegül Ekinci, çok ses getirecek ilk kitabını okurla buluşturmaya hazırlanıyor. Ekinci’nin üzerinde 3 yıldır çalıştığı eser, çok yakında raflardaki yerini alacak.

04 Şubat 2021 Perşembe 14:56
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Gazeteci Ayşegül Ekinci’den ses getirecek kitap projesi

İSTANBUL- Türk basınının önemli televizyon ve gazetelerinin Londra temsilciliğini yapan başarılı gazeteci Ayşegül Ekinci, şimdilerde çok ses getirecek bir projeyi hayata geçirmek üzere.Aralarında Angelina Jolie, Russell Crowe, Anthony Hopkins, Charlize Theron ve Rihanna’nın da bulunduğu dünyaca ünlü çok sayıda isimle röportajlar yapan, CNN TÜRK’ün Londra temsilcisi olduğu dönemde hazırladığı haberlerle sadece Türkiye’nin değil dünyanın gündemine damgasını vuran gazeteci Ayşegül Ekinci, üzerinde 3 yıldır çalıştığı kitabını gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. 



AMACIM İNSAN HAYATINA DOKUNMAK

Habercilikteki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Ayşegül Ekinci, farkındalık yaratacak önemli bir konuyu kaleme aldığı kitabıyla yine gündem yaratacak. “Her yaşanmışlığın bir hikâyesi, hatta birden fazla hikâyesi vardır” diyen Ekinci, kendi hayatından yola çıkarak yazdığı kitabı için son 3 yıldır yollardaydı. 
Kitabın sürprizlerini şimdiden açık etmemek için projenin detaylarını saklı tutan ünlü haberci, titizlikle hazırladığı eserini çok yakında okurla buluşturacak: “Şimdilik söyleyebileceğim tek şey, çok heyecanlı olduğum. Çünkü her anlamda çok özel olan bir proje hayata geçmek üzere. Bu projeye çok emek verdim. Amacım, haberciliğimde olduğu gibi kitaplarımla da insan hayatına dokunabilmek ve ufacık da olsa bir farkındalık yaratmak. Bu bağlamda yayınevimle birlikte çok titiz çalışıyoruz.”

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

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