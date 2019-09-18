GastroAntep’in en fıstık şarkıcısı

GastroAntep Festivali’nin en fıstık şarkıcısı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Gaziantep yerel yönetimleri; Antep’in yerel lezzetlerini ve gastronomisini tüm Dünya’ya tanıtmak için, GastroANTEP Festivalinde tek vücut oldu.

Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, UNESCO gastronomi şehirleri, Türkiye’nin gastronomi profesyonelleri ve şefleri, gurmeler, gastronomi yazarları, Gaziantepli tarım üreticileri, yerli ve yabancı basın temsilcileri bu festivalde buluştu. Festival kapsamında sahne alan başarılı yorumcu Umut Akyürek, giymiş olduğu kostüm ile gözleri kamaştırdı.

Dünya’nın baklava merkezi olarak ta bilinen Antep’in baklavalarında kullanılan en değerli malzeme olan Antep Fıstığı renginde ki bu kostüm herkesten tam puan aldı. Hollywood yıldızlarının ve dünya starlarını giydiren Lübnan’lı ünlü moda tasarımcısı Fouad Sarkis’in imzasını taşıyan bu fıstık rengi kostümü giymiş olan Umut Akyürek’i görenler ‘Sahnelerin en fıstık şarkıcısı’ dediler