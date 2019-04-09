Gary Owen’ın Iphegenia Oyunu İlk Kez Türk Tiyatrosunda Sahneleniyor!

Londra’da büyük ilgi gören ödüllü oyun Tuğçe Tanış yönetmenliğinde Türkiye’de de Kadıköy Theatron ve Asmalı Sahne’de tiyatro severlerle buluşuyor. Tek kişilik ve tek perde oynanan oyunda Esra Bağışgil, Effie karakterini canlandırıyor. Oyunda yalnız ve işsiz bir kadının bir gecede hayatının nasıl değiştiği seyirciye aktarılıyor.

Biletler https://tiyatrolar.com.tr/m/tiyatro/iphigenia ‘dan satışa sunuluyor.

Iphigenia

Peki bugün menfaat ve çıkarları için kim kurban ediliyor? Her sabah akşamdan kalma.. Her akşam bir öncekinin aynısı..

Effie bu dünyada yalnız ve işsiz bir kadın. Sarhoş ve kafasının iyi olmasına ara vermesinin tek nedeni parasızlık. Onu sokakta görünce gözlerinizi kaçırıyorsunuz.



Onunla göz göze gelmek o kadar da kolay değil çünkü. Ama bir gece öyle bir şey oluyor ki... Yeni bir şey.. Belki ilk defa hissettiklerinin sorumluluğunu alıyor ve ertesi gün yepyeni bir hisle uyanıyor. “Yalnız değilim” Gerçekten değil mi?

Uyarlayan ve Yöneten: Tuğçe Tanış

Oynayan: Esra Bağışgil

Çeviren: Melisa Kesmez

Hareket Yönetimi: Taner Güngör

Yardımcı Yönetmen: Aslı Samat

Işık Tasarım: Taylan Yılmaz

Ses Tasarım: Cüneyt Işık

Kostüm Styling: Sinan Çatıkkaş, Meltem Ceylan

Afiş Fotoğrafları: Müjgan Aslan

Yapım Asistanları: Duygu Şenalp, Cüneyt Işık, Taylan Yılmaz

Dış Sesler: İpek Bilgin, Serkan Üstüner, Tayfun Yılmaz, Evrim Doğan, Can Yılmaz, Reyhan Sinem Kıroğlu, Kutay Kunt, Mert Tümer