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GANCELLİ’DEN ROCK RÜZGARI

Kıbrıslı Rock Grubu Gancelli 3.single’ı ‘İNADINA VUR YÜREĞİM’i müzikseverlerle buluşturdu.

24 Şubat 2021 Çarşamba 19:50
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GANCELLİ’DEN ROCK RÜZGARI

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Kıbrıs’ta 2014 yılında kurulan Türkçe Rock Grubu Gancelli’nin 'Yeni Bir Dünya İstiyorum’ ve 'Beni Unut Gitsin' sonrası yeni bestesi 'İnadına Vur Yüreğim'i tüm dijital platformlarda yayımlandı.  

Melodik yapısı ve umut dolu sözleri ile dinleyicisinden tam not alan şarkının sözleri aynı zamanda grubun solisti Ufuk Aydoğan'a müziği ve düzenlemesi Gancelli'ye ait.

Kayıtları  Stüdyo Gelişim'de yapılan İnadına Vur Yüreğim'in mix ve mastering’inde gene aynı stüdyoda Mehmet Ali Akçal, Niyazi Nasıfoğlu tarafından yapıldı.

Önce Vatan Gazetesi

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Rock GrubuGANCELLİİNADINA VUR YÜREĞİMMüzikseverlerNEDRET HOTUNönce Vatan
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