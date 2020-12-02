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Gallery Next & “Sonbaharı Süpüremezsiniz” Sergisi
“Sonbaharı Süpüremezsiniz”
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Gallery Next & “Sonbaharı Süpüremezsiniz” Sergisi

Türk ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan “Sonbaharı Süpüremezsiniz” Karma Resim Sergisi 26 Kasım’da  Gallery Next’de gerçekleşti. 

02 Aralık 2020 Çarşamba 17:37
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Gallery Next & “Sonbaharı Süpüremezsiniz” Sergisi

İSTANBUL 

ZAMBAK KARABAY

Esra Şen Yarluğ; MEB Gazi Üniversitesi Görsel Sanatlar (dekoratif, yağlıboya, suluboya ve karakalem) Öğretmeni olarak yağlıboya eserleri ile katılım sağlıyor. Eserlerinde yağlıboya, genellikle akrilik ile yaptığı çalışmalarında güzellikleri fotografik, empresyonist, analitik kübist ve ekspresyonist tarzda farklı bakışlarla, en etkileyici renk ve ışık ile tuvaline yansıtmıştır.

Pandemi dönemi açılışı yapılan sergide 39 sanatçının eserleri yer almakta. İlgili sanatseverler tarafından ziyareti gerçekleşen sergi, 3 Aralık tarihine kadar Gallery Next’ de açık olacak.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Alev Dumlupınar, Amir Ali Moradi, Azize Melek Önder, Ayhan Kıray, Bengisu Aktepe, Berrin Emre, Buse Şahingöklü, Cansu Çelikkol, Ceyhan Mutlu, Derya İnci, Dilber İldanlı, Eda Sivri, Elifcan Kaner, Emine Terkul, Esra Süer, Esra Yarluğ, Ezel Su Ezgi Ülger, Feyyaz Türkün, Feza Aktan Madenli, Gözde Çiçek, Güneş Y.İlker, Hande Yalancıoğlu, Hrasun Sergıo, Karın Cincioğlu, Mine Aytekin, Mine Gül Öner, Murat Can Akova, Ned Kamile Şentürk, Neriman Yaman, Nevin Engin, Osman Özkan, Umut Çokçağlayan, Pelin Kaplan, Safinaz Yasemin Vural, Soleıly, Seviye Güler, Tuğçe Şen, Tülin Biçen, Zeynep Süer

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