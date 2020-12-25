Gallery Next & “New Year Hope” Sergisi

HABER: ZAMBAK KARABAY

Yerli ve ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan “New Year Hope” Karma Resim Sergisi, 22 Aralık’da Gallery Next’de gerçekleşti.

Pandemi dönemi açılışı, kurallar dahilinde gerçekleşen sergide 32 sanatçının birbirinden değerli eserleri yer almakta.

Dönem itibari ile ilgi gören sergi, 30 Aralık tarihine kadar Gallery Next’de sanatseverlerin ziyaretine açık.

Sergide beğeni alan eseri ile yer alan Türkmenistanlı Rozay Nemedowa kendini bize kısaca şöyle tanıttı.

Rozay Nemedowa; Türkmenistan’da lise eğitiminden sonra Türkiye geldim. 10 yıldır İstanbul’da yaşıyorum. Üniversite hazırlık eğitimi alıyorum. 2017 yılından bu yana Ressam Naim Fakkusoğlu sanat atölyesinde kendisinden ders almaktayım. Karakalem, kurukalem, pastel, akrelik ve yağlıboya derslerim devam ediyor. Resim eğitimimin yanı sıra İstanbul’da, Bodrum’da, Silivri’de ve farklı illerde 10’ dan fazla resim sergisine katılımım bulunmaktadır. TRED - URD – SAKÜDER - NİŞART üyesiyim. Nişantaşı Galeri Next’te sergilenen eserim beğeni aldı.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Aslıhan Özmen, Abdullah Cömert, Banu Zamanis Çakır, Dilek Kutluhan, Demet Galatalı, Didem Yüce, Elvan Kamber, Ebru Kaytan, Ebru Tavaşlıoğlu, Esra Bezci, Fehmi Cebesoy, Gamze Yıldırım, Güneş Y. İlker, Hazal Çoruk, Hamidenur Menteş, İpek Türker, Melek Akkaya, Meltem Tomay Akdağ, Mehmet İlhan, Nuray Alemdaroğlu, Nihal Güreş, Nur Yavuz, Nevin Engin, Özge Kınkıt, Rozay Nenedowa, Selda Güneş, Soleily, Su Taşkın, Semiha Duman, Şadıman Turan, Tuğçe Şen, Yeşim Kale