GALLERY NEXT AÇILIŞI & “SPLENDID II” SERGİSİ

İSTANBUL ZAMBAK KARABAY







Pandemi dönemi açılış konuşması Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından yapılan sergide 63 sanatçının eserleri yer almakta.

Büyük ilgi gören sergi, 3 Kasım tarihine kadar Gallery Next’ de sanatseverlerin ziyaretine açık.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Amirali Moradi, Aslan Esentürk, Alara Gündüz, Ayşen Çemlıdere, Ayla Leblebici, Assim Resuloğlu, Azat Galimov, Ayhan Kiray, İldar Ahmetveliev, Bilge Betil, Bilun Marmara, Başak Kökalan, Burak Okan, Buse Şahingöklü, Cevdet Atakan, Çağla Basat, Çiğdem Doşka Kotan, Demet Galatalı, Derya Okçu, Deniz İtak, Doğuş Altınmekik, Elif Bahar Ceylan, Ebru Tamer, Elif Sağır, Erhan Karagöz, Fatih Aslantaş, Ferruh Karakaşlı, Fatma Kesgün, Feza Madenli Aktan, Gülnur Yoleri, Haydar Ekinek, Hatice Altıparmak, Hilal Deniz Çılbır, Henri Kandiyoti, Ahsan Ayata, Mehmet Ulusoy, Melih Akbıyık, Murat Can Akova, Nazlı Kılınç, Necdet Öksüz, Nermin Ekin, Nesrin Tezcan Nur Yavuz, Nesrin Çelikkaya, Nilgün Akgün, Nihal Güres, Özkan Yılmaz, Özlem Seyhun, Özlem Özkişi, Raciye Sukuşu, Recep Asena, Renin Afşar, Rozay Nemedowa, Sedat Fırat, Seyed Davoud, Selin Tunaoğlu, Serdar Okan, Sesil Genç, Su Taşkın, Teslime Güç, Tuğçe Şen, Yeşim Kale, Zeynep Kahyaoğlu, Zuzu