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Galerıe D’Art La Vısıone Karma Sergisi ArtContact İstanbul’da

ArtContact İstanbul, 25 Mayıs - 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında, Galerıe D'Art La Vısıone galerinin birbirinden değerli sanatçılarının Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor.

27 Mayıs 2022 Cuma 16:16
Galerıe D’Art La Vısıone Karma Sergisi ArtContact İstanbul’da

HABER: ZAMBAK KARABAY

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen fuarda 1.000 üzerinde sanatçı, 100’ün üzerinde katılımcı çatısı altında 4.000’den fazla eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sanatçıların eserleri Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından beğeni aldı.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

Sergiye Katılan Sanatçılar; Arda Yiğit Şen, Aslı Nilay Akcan, Aslıhan Çiftgül, Aysun Özkan, Beril Dikmen, Bilun Karaduman, Canel Işık, Dora, Duygu Sağlamyürek, Elif Sezenoğlu Şenel, Erdal Ardıç, Gizem Aytaç, Golora Gholıpour, Gökhan Hançer, Hatice Küçükçalık, Hatice Tanış, Hüsniye Uğur, Irmak Ekim, İsa Kaya, Kaan Yıldırım, Leila Elminia, Meltem Akhan, Meryem Selçuk, Nehir Akgür, Nesligül Hasdemir, Selda Salman Acar, Şermin Tepe, Şeyma Yalçıntaş, Tuba Demetrıou, Vedat Oktay, Yeşim Kale..

Sergi; ArtContact İstanbul 2. Çağdaş Sanat Fuarı’nda, Galerıe D'Art La Vısıone Galeri standında 29 Mayıs 2022 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galerıe DArt La VisioneArtContact İstanbul
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