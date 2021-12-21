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GALERİ APOLLON - KARMA SERGİ

21 Aralık 2021 Salı 10:17
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GALERİ APOLLON - KARMA SERGİ

HABER: ZAMBAK KARABAY

Galeri Apollon - Karl Talip Kara; açılışı 18 Aralık 2021 tarihinde yapılan, birbirinden değerli  sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor. Pandemi dönemi sanatçıların eserleri kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Sergide Eserleri Beğeni Alan Sanatçı - Armağan Atadağ

1979 yılında Adana Ceyhan’da doğdu. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Optisyenlik  Bölümünden mezun oldu. Halen Marka İletişim Bölümü öğrencisi. Yaklaşık 15 yıldır çeşitli resim kurslarında eğitim aldı. Kirpi Oku ile Döküm Rölyef alanında ustalaştı. Sanatçının bu alanda birçok eseri bulunmaktadır.  

Sergi; Galeri Apollon 4 Ocak 2022 tarihine kadar sanat severlerin ziyaretine açık...

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 21.12.2021 10:53
Anahtar Kelimeler:
Zambak KarabayGALERİ APOLLON KARMA SERGİ
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