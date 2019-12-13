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Galatasaraylıların anlamlı buluşması

Funda Erman Akosman yeni kitabını Galatasaraylılara imzaladı

Galatasaraylıların anlamlı buluşması

Funda Erman Akosman yeni kitabını Galatasaraylılara imzaladı

13 Aralık 2019 Cuma 16:44
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Galatasaraylıların anlamlı buluşması

İSTANBUL - Her ayın 2. perşeme günü geleneksel hale gelen "Galatasaraylılar bir arada" etkinliği geçtiğimiz günlerde de Galatasaray Derneği’nde gerçekleşti. Öğlen yemeğinde bir araya gelen Galatasaray üyelerinin birbirinden özel konukları vardı.

Yemekte konuşan Prof. Dr. Özer Pala sağlıklı yaşam hakkında bilgiler verdi. Çinko ve D vitami ve balık yağı hapının hayatımızdaki önemini anlattı, soruları cevapladı. Değerli bilgiler not alındı. Can kulağıyla dinleyen katılımcılar Özer hoca'ya büyük ilgi gösterdiler. 

Sn Can Kıraç'ın hediye ettiği kitaplar kapış kapış alınırken, Sn Erdal Erkut, "Agnes Hatice Kemahlıoğlu' nun Aşkı" kitabını misafirlere hediye etti.

"Papatyanın Yapraklarını sizler için imzalıyorum"

Sn Funda Akosman Erman'ın nefis çalışması olan "Papatyanın Yaprakları" kitabı büyük ilgi gördü. Buluşma yemeğinde konuşan Erman, "Galatasaray Camiasının duayen isimleriyle beraber olup, kitabımı imzalamak benim için büyük gurur. Duayen Galatasaraylı sevgili dostum komşum, Mehmet Ali Zeren ve çok değerli Özer Berkay hem grubu toparlayan isimler hem de çok sevilen görmüş geçirmiş Atatürkçü harika insanlar, beraber olmaktan büyük mutluluk duydum teşekkürler. 

'Papatyanın Yaprakları' kitabımda röportajlarını yaptığım anıları yazdığım değerli isimlere hediye etmenin mutluğunu yaşadım. Muhteşem doktor Prof. Dr. Özer Pala hayat kurtaran bilgilerini soluksuz dinledik. Kitabımda da bu değerli bilgilere röportajımızda yer verdim, Papatyanın Yaprakları başucu kitabı niteliğinde oldu.Sayın Can Kıraç’ın çok değerli kitaplarını da hediye etmiş aldık, çok memnun olduk. Neşeli ve de oldukça verimli bir gün geçti. Galatasaray camiasını çok seviyorum ve birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum çok teşekkürler" diyerek kitabını imzalayarak hediye etti. 

Yemekte emeği geçen herkese sonsuz teşekkür eden katılımcılar, tüm Galatasaraylıların yeni yıllarının gönüllerince olması dileklerinde bulundular.

Önce Vatan Gazetesi

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