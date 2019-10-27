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“Galata da Galata” Minyatür Atölyesi Sergisi

Berrin Çakin Güç Minyatür Atölyesi olarak tarafından organize edilen hoca dahil 12 Minyatür sanatçısının tek yürek diyerek açtıkları sergi Bereketzadeli Cafe Gallery’de 28 Eylül Cumartesi günü açıldı.

“Galata da Galata” Minyatür Atölyesi Sergisi

Berrin Çakin Güç Minyatür Atölyesi olarak tarafından organize edilen hoca dahil 12 Minyatür sanatçısının tek yürek diyerek açtıkları sergi Bereketzadeli Cafe Gallery’de 28 Eylül Cumartesi günü açıldı.

27 Ekim 2019 Pazar 20:04
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“Galata da Galata” Minyatür Atölyesi Sergisi

Her bir Minyatür’ün ayrı bir hikayesi olan sanatçıların hayallerindeki Galata Sergisi’ndeki çalışmaları Minyatür Sanatçısı Türkan Ekinci tarafından eserlerin konusu ve sanatçısı hakkında bilgi verilerek tanıtıldı. Sanatçılar eserlerinde özel kağıtlar üzerine taş suluboya ve akrilik mürekkep kullanarak  eserlerde 22 ayar sürme ve varak altın kullanmıştır.

Kağıda yapılan minyatürlerin aksine Sanatçı Berrin Çakin Güç, bu çalışmasını endüstriyel bir malzeme olan ve çoğunlukla zeminlerde kullanılan epoksi ile yapmıştır. İki boyutlu olan minyatürlere derinlik katarak epoksi ile katmanlı bir çalışma olmuştur. Bu vesile ile ilk kez bir minyatür üç boyutlu olarak görülmüş oluyor.

Sanatsever Hasan Ali Binal’a ait Galata’da Bereketzadeli cafe’nin ev sahipliği yaptığı sergi Aralık sonua kadar görülebilir.

Eserleri Olan Sanatçılar; Berrin Çakin Güç, Aylin Özkan, Eda Erzurumluoğlu Tülek, Emel Cever, Güzin Umur, Hatice Ziya, Işıl Arısoy Kaya, Merih Kaleli, Mustafa Akgün, Nurhan Gürbüz, Türkan Çınar Ekinci, Tülay Allar

  

 

Katıldığı Sergiler, Yarışmalar ve Projeler:

2003 İAM (International Academia Marmaris) da minyatür çalışmalarında bulundu.

2004 İTO, I. Tarih-Sanat Buluşması Resim Yarışması, Sergileme aldı.

2005 Kültür Bakanlığı, 13. Geleneksel Türk El Sanatları Yarışması, Minyatür Dalında Sergileme aldı.

Klasik Türk Sanatları Vakfı'nın yapmış olduğu projelerde yer aldı. Geleceğin Ustaları yarışmasında jüri üyeliği yaptı.

2015 Eminönü Yeni Camii, Hünkar Kasr-ı, “Bir-i Kimler” Berrin Çakin Güç ve Öğrencileri Sergisi açtı.

  

Berrin Çakin Güç 

1976 yılında Sinop’ta dünyaya gelen Berrin Çakin Güç, 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Eğitimi sırasında Faruk Taşkale’den Tezhip, Ali Alparslan’dan Hüsn-i Hat, Taner Alakuş ve Yakup Cem’den Minyatür, Kaya Üçer’den Kalemişi dersleri aldı.

Taner Alakuş Minyatür Atölyesi, Berrin & Cemil Güç Art Studio da Minyatür dersleri veren sanatçı, sanat çalışmalarına 2012 yılından itibaren Maslak’ta Berrin & Cemil Güç Art Studio’da devam ediyor. T.B.M.M. yeni binasında Türk Devletleri ve 3 Meclis ofislerinin Çini panoları’nı tasarlayan ve Marmaray Sirkeci İstasyonu’ndaki İstanbul konulu Minyatür-Çini tablonun tasarımını yapan Güç, aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

  

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Galata Da GalataMinyatür Atölyesi SergisiZambak Karabayönce Vatan
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