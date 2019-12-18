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Fransız kız ve Osmanlı ajanının aşkı film oluyor

Teşkîlât-ı Mahsûsa’nın konu edildiği 'Mahsusa' filminde, Fransız kız ile Osmanlı ajanının aşkı beyaz perdede hayat buluyor. Filmin oyuncuları rollerinin hakkını verebilmek adına silah kullanma eğitimi aldı.

Fransız kız ve Osmanlı ajanının aşkı film oluyor

Teşkîlât-ı Mahsûsa’nın konu edildiği 'Mahsusa' filminde, Fransız kız ile Osmanlı ajanının aşkı beyaz perdede hayat buluyor. Filmin oyuncuları rollerinin hakkını verebilmek adına silah kullanma eğitimi aldı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 13:44
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Fransız kız ve Osmanlı ajanının aşkı film oluyor

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Yapımcılığını UNC Film’in, senaryosunu ve yönetmenliğini Mehmet Çetin'in yaptığı ‘Mahsusa’ filmi gerçek tarihten esinlenilerek senaryoya uyarlandı. ‘Mahsusa’ filminin başrolünde Osmanlı gizli servisi Mahsusa'nın ajanı Ali Reşat karakterini ünlü oyuncu Gökhan Keser oynayacak. Keser'in partneri Fransız Clarette'yi ise güzel oyuncu Gizem Karaca hayat verecek. Diğer oyuncular Usta oyuncu Yıldız Kültür, Mazlum Kiper, Ayçin İnci, Ayça İnci, Gürol Tonbul, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yaşar Karakulak, Burak Demir, Cengiz Okuyucu,Levent Sülün, Oğuz Yağcı, Alper Türedi paylaşıyor.

KADIN CİNAYETLERİNE HAYIR’ MESAJI VERDİLER

Geçtiğimiz akşam ‘Mahsusa’ filmi oyuncuları Profosyonel Eğitmenler Can Yılmaz, Sertaç Uludağ ve Sibel Ulugüren eşliğinde çekimlerde kullanacakları silahları önce yakından tanıdılar daha sonra tek tek atış yaptılar. Oldukça heyecanlı oldukları gözlenen oyuncular silahlanmaya hayır kadın cinayetlerine hayır mesajını vermeyide ihmal etmediler. ‘Mahsusa’ filmi Türkiye, Almanya, Bulgaristan ve Amerika'da çekiliyor.

Filmin Konusu:

Ali Reşat Fransızların elinde olan mühürlü kriptoyu gizlice almak üzere Şam'a gönderilir. Bu sırada, Fransız elçinin kızı Clarette ile tanışır. Önceleri görev amacıyla kurduğu yakınlaşma zamanla güçlü bir aşka dönüşür. Bu aşkın gölgesinde kalan kriptonun gizemi, günümüze kadar gelir. Günümüzde yaşayan ve genç bir yazar olan Oya, geçmişteki bu aşkı konu eden bir roman yazdığı sıralarda, bu mührün gizli kalmış karanlık yüzünü gün yüzüne çıkarır. Bu durum, onun tehlikeli bir serüvenin içine girmesine neden olur.

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Fransız Kız Ve Osmanlı Ajanının Aşkı Film OluyorYaşar Şenyüz
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