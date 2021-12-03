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“FRAGILE” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

Galerıe D’Art La Vısıone, 1-10 Aralık 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “FRAGILE” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

03 Aralık 2021 Cuma 18:14
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“FRAGILE” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL


Pandemi dönemi gerçekleşen sergide eserleri olan sanatçıları ziyarete gelen sanatseverler kurallara uygun olarak sergiyi gezdiler.


Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...


Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Ayla Nazlı, Ayşe Biçen, Ayşe Gürkan, Başak Öztürk, Canan Harmancı Demirel, Ceren Gündoğdu, Deniz İnceer, Deniz Yurtbay, Erinç Gürses, Eylül Görmüş, Fatma Erinsel, Gamze Küçükaytaç, Hatice Karcı, Hülya Yiğitoğlu, Irmak Ekin, Kaan Demirdere, Levent Göçer, Nezaket Cesur Kırşan, Nilgün Kızılsümer, Pınar Bahar Erdeniz, Pınar Yatarkalkmaz, Rabia Dede, Rümeysa Abiş, Şule Aktaş, Tuba Demetrıou, Türkan Ayhan


“FRAGILE” adlı sergi; La Visione Art Gallery’de 10 Aralık 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yaman Pakdil


 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zambak KarabayFRAGILE SergisİGalerıe DArt La Visione
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