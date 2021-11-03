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“Four Seasons Special Art Exhibition” Karma Resim Sergisi Santa Maria Draperis Kilisesi’nde

La Visione Art Gallery’nin düzenlediği “Four Seasons Special Art Exhibition” adlı Karma Resim Sergisi; 1 Kasım 2021 tarihinde Santa Maria Draperis Kilisesi’nde sanatseverlerle buluştu.

03 Kasım 2021 Çarşamba 20:40
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“Four Seasons Special Art Exhibition” Karma Resim Sergisi Santa Maria Draperis Kilisesi’nde

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

La Visione Art Gallery, Four Seasons Special Art Exhibition  sergisi ile sanatçıları ve sanatseverleri İstanbul’un kültür sanat bakımından önemli merkezlerinden biri olan İstiklal Caddesi’ndeki Santa Maria Draperis Kilisesi’nde pandemi tedbirlerini göz önünde bulundurarak bir araya getirdi.

1 Kasım’da sanatseverlerin ve basın mensuplarının katılımıyla açılan sergide; Ahmet Güçsav, Arzu Yurdakul, Aslı Erşahin, Aslı Taneröz, Ava Ghazi, Ayşe Gülnur Velicangil, Başak Dizdar, Betül Ketenci, Buse Ceylan, Çiğdem Onat Salur, Didem Soyusü, Esra Koçer, Elham Parhizkar, Fulden Ütügen, Füsun Diriker, Füsun Kuseyrioğlu, Gülden Gökhan, Gülden Kaya, İlayda Alkan, İpek Ansı Ortakol, İpek Yaylacıoğlu Usta, İsa Kaya, Melike Karahasan, Mudariga, Olya Getman, Saime Ekinci, Sinem Algan, Su Doğa Başdemir, Şeyma Yalçıntaş, Şule Üzün, Tuğba Işık, Yasemin Demir, Yasemin Haddad, Zeynep Ünlü yer alıyor.

“Four Seasons Special Art Exhibition” adlı sergi; Santa Maria Draperis Kilisesi’nde - Tomtom, İstiklal Caddesi, No:215  Beyoğlu / İSTANBUL 5 Kasım 2021 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Galerist: Yonca Gökalp Küratör: Yaman Pakdil

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Four Seasons Special Art ExhibitionKarma Resim SergisiSanta Maria Draperis KilisesiZambak Karabayönce Vatan
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