“Four Seasons Specıal Art Exhıbıtıon 2” Karma Sergisi Santa Maria Draperis Kilisesi’nde Açıldı

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Galerı D’Art La Visione, Four Seasons Specıal Art Exhıbıtıon 2 sergisi ile sanatçıları ve sanatseverleri İstanbul’un kültür sanat bakımından önemli merkezlerinden biri olan İstiklal Caddesi’ndeki Santa Maria Draperis Kilisesi’nde pandemi tedbirlerini göz önünde bulundurarak bir araya getirmeyi başardı.

22 Kasım’da sanatseverlerin ve basın mensuplarının katılımıyla açılan sergide;

“Four Seasons Specıal Art Exhıbıtıon 2” adlı sergi; Santa Maria Draperis Kilisesi’nde -Tomtom, İstiklal Caddesi, No: 215 Beyoğlu / İstanbul 29 Kasım 2021 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Gallerist: Yonca Gökalp - Küratör: Yaman Pakdil