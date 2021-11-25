Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,822.71
ALTIN
692.79
DOLAR
12.00
STERLİN
16.04
EURO
13.48
Çankaya Belediyesi'nden konut ve arsa satışı
Çankaya Belediyesi'nden konut ve...
Marmara Üniversitesi Akademik Personel alacak
Marmara Üniversitesi Akademik Personel...
İcradan Satılık Otel Kompleksi
İcradan Satılık Otel Kompleksi
Kayak Odası Teleski ve Telesiyej 4 Yıllığına Kiraya Veriliyor
Kayak Odası Teleski ve...
4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
4/B Sözleşmeli Personel Alımı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

“Four Seasons Specıal Art Exhıbıtıon 2” Karma Sergisi Santa Maria Draperis Kilisesi’nde Açıldı

Galerı D’Art La Visione’nin düzenlediği “Four Seasons Specıal Art Exhıbıtıon 2”  adlı  Karma Resim Sergisi 22-29 Kasım 2021 tarihleri arasında Santa Maria Draperis Kilisesi’nde sanatseverlerle buluştu.

25 Kasım 2021 Perşembe 11:04
1 Okunma
“Four Seasons Specıal Art Exhıbıtıon 2” Karma Sergisi Santa Maria Draperis Kilisesi’nde Açıldı

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Galerı D’Art La Visione, Four Seasons Specıal Art Exhıbıtıon 2 sergisi ile sanatçıları ve sanatseverleri İstanbul’un kültür sanat bakımından önemli merkezlerinden biri olan İstiklal Caddesi’ndeki Santa Maria Draperis Kilisesi’nde pandemi tedbirlerini göz önünde bulundurarak bir araya getirmeyi başardı.

22 Kasım’da sanatseverlerin ve basın mensuplarının katılımıyla açılan sergide; 

“Four Seasons Specıal Art Exhıbıtıon 2” adlı sergi; Santa Maria Draperis Kilisesi’nde -Tomtom, İstiklal Caddesi, No: 215  Beyoğlu / İstanbul 29 Kasım 2021 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.  Gallerist: Yonca Gökalp - Küratör: Yaman Pakdil

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Galerı DArt La VisioneFour Seasons Specıal Art Exhıbıtıon 2Karma SergisiMaria Draperis KilisesindeSanatseverlerZambak Karabayönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NDE SANAT GÜNLERİ BAŞLIYOR
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NDE SANAT GÜNLERİ BAŞLIYOR
GÜÇLÜ KALEMİYLE DİKKAT ÇEKEN YAZAR KADER KESKİN'İN YENİ KİTABI "SOFIA" ÇIKTI! 
GÜÇLÜ KALEMİYLE DİKKAT ÇEKEN YAZAR KADER KESKİN'İN YENİ KİTABI "SOFIA" ÇIKTI! 
Öğretmenlerden, Baş Öğretmen Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar
Öğretmenlerden, Baş Öğretmen Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar
“POSSION” Sergisi
“POSSION” Sergisi
Neslihan Demircioğlu, Gökler ve Kökler “İllüzyondan Hakikate” Sergisiyle Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda
Neslihan Demircioğlu, Gökler ve Kökler “İllüzyondan Hakikate” Sergisiyle Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda
Âşık Veysel’in sazını çaldı türkü okuyup ağladı
Âşık Veysel’in sazını çaldı türkü okuyup ağladı
Lütfü Kaplanoğlu’nun ‘Evvel Zaman’ı
Lütfü Kaplanoğlu’nun ‘Evvel Zaman’ı
K.Muzaffer Gençer Tabloları Paris Art Shopping Louvre Müzesi'nde
K.Muzaffer Gençer Tabloları Paris Art Shopping Louvre Müzesi'nde
"Elif Ana" Oyuncuları  Sete Çıkıyor
"Elif Ana" Oyuncuları  Sete Çıkıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma