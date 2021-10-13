FOTOĞRAFIN TARİHSEL YOLCULUĞU NİLÜFER’DE

NEDRET HOTUN

BURSA



Nilüfer Belediyesi Misi’de ziyarete açılan Nilüfer Fotoğraf Müzesi’nin 4. yıl dönümünde bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında ilk olarak Ömer Koç Koleksiyonu’ndan ‘Geçmişten Görüntüler’ sergisinin açılışı gerçekleşti. Ömer Koç Koleksiyonu’na ait yaklaşık 50 eserin yer aldığı ve fotoğrafın icadından başlayarak Osmanlı Dönemi fotoğrafçılarının eserlerine kadar tarihsel bir süreci gözler önüne seren sergi ilgiyle izlendi. Küratörlüğünü Engin Özendes’in üstlendiği sergi 27 Şubat 2022 tarihine kadar sanatseverlerin izlenimine açık kalacak.



Etkinliklerin ikinci bölümünde ise fotoğraf sanatçısı, yazar ve küratör Engin Özendes Misi Sanatevi’nde düzenlenen söyleşide katılımcılarla buluştu. Engin Özendes, sergiden yola çıkarak Osmanlı Dönemi fotoğrafçıları ve sanatı ile ilgili bilgileri paylaştı.

“Osmanlı İmparatorluğu’nda Fotoğrafçılık 1839-1923” başlıklı söyleşide konuşan Engin Özendes, “Fotoğraf 1839 yılında icat oluyor ve Fransız sanatçılar bugünkü Türkiye topraklarında ilk olarak İzmir’e ayak basıyorlar. Daha sonra İstanbul’da da çekimler yapıyorlar. Türkiye’de ilk yerli fotoğraf stüdyosu İstanbul’da 1850’de açılıyor. Daha sonra Osmanlı’da fotoğraf çok önemseniyor ve ileri noktalara geliyor. Oryantalist akım da bu gelişimde çok etkili oluyor. Buradan dışarıya çok fotoğraf gidiyor ve ciddi bir ticari araç oluyor. Fotoğrafçılığın ilk döneminde stüdyolara ağırlık vererek ön plana çıkanlar Rum ve Ermeniler olmuştur. Sonra Müslüman olanlar da bu konuya ilgi göstererek bu sanatın içinde yer edinmişlerdir. Osmanlı’da da önemli isimler ön plana çıkarak tarihi eserler ortaya çıkarmıştır” dedi.