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Fotoğrafçılar Meslek Birliği kurmak için kolları sıvadılar

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Fotoğrafçılar Meslek Birliği kurmak için kolları sıvadılar

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

24 Nisan 2019 Çarşamba 17:18
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Fotoğrafçılar Meslek Birliği kurmak için kolları sıvadılar

TÜRK FOTOĞRAFINDA TEMSİLİYET SORUNU BİTECEK Mİ?

FOTOĞRAFÇILAR MESLEK BİRLİĞİ
KURMAK İÇİN KOLLARI SIVADILAR..
 

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Uzun yıllardır Türk Fotoğrafının temsiliyet ve telif sorunu ne yazık ki bu güne kadar çözülebilmiş değil. Özellikle 2000'li yıllarda hayatımıza giren dijital teknoloji sonrasında, problemler katlanarak büyümeye devam ediyor.  Sorunların çözümü için bir araya gelen bir grup fotoğrafçının oluşturduğu sivil insiyatif, toplantılar düzenleyerek,  çözüm önerileri tartışılıyor..

Türkiye'nin dönemsel arşivlerini oluşturmuş ustalardan kalan birikimlerin, hakettiği şekilde temsil edilememesi, özellikle Sabit Kalfagil'in ölümünden sonra ortada kalan arşivi, varolan örgütlenmelerin yetersizliğini ve daha etkin bir yöntem bulma arayışları, mesleki örgütlenmenin tekrar tartışılma gerekliliğini ortaya çıkarmış.

Türk Fotoğrafçılığının önemli isimlerinin katıldığı ilk toplantıda; uzun zamandır dillendirilen "yeni ve güçlü bir örgüt modeline ihtiyaç var" fikri üzerinden yola çıkılarak; doğru örgütlenme modelinin bulunabilmesi amacıyla bir "Çalışma Grubu" kurulmuş. Baytekin Kara, Tanju Akleman, Mustafa Turgut, Seçkin Yılmaz, Engin Kaban, Ozan Çağman,  Özcan Yaman'dan oluşan çalışma grubu, 17 şubat'tan bu yana; “birlikte olmak” için en iyi yolun, 5846 FSE Kanunu ile öngörülen "Meslek Birliği" modeli olduğu sonucuna varmışlar.

Çalışma grubu, insiyatifi şimdilik “Fotoğrafçılar Meslek Birliği Girişimi” şeklinde tanımlanmış. 5 Mayıs’ta da yapılacak toplantıda ihtiyaç duyulan Meslek Birliği'ni bir sunumla, katılımcılara  anlatacaklar. 5 Mayıs’taki toplantının ana hedefi, meslek birliğini kurabilmek için gerekli 620 kişilik bir kurucu üye sayısına ulaşmak. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Fotoğrafçılar Meslek BirliğiFotoğrafçılıkTürk FotoğrafçılığıDigital Teknoloji
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