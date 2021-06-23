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FOTOĞRAF SANATÇISI ALİ KABAŞ’IN “GÖKYÜZÜNDEN YERYÜZÜ” SERGİSİ BURSA’DA SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Ünlü fotoğraf sanatçısı Ali Kabaş, paramotorla çektiği doğa fotoğraflarını Nilüfer Fotoğraf Müzesi’nde sanatseverlerle buluşturdu. Sergi Ekim ayına kadar izlenime açık kalacak.

23 Haziran 2021 Çarşamba 13:51
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FOTOĞRAF SANATÇISI ALİ KABAŞ’IN “GÖKYÜZÜNDEN YERYÜZÜ” SERGİSİ BURSA’DA SANATSEVERLERLE BULUŞTU

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Ünlü fotoğraf sanatçısı Ali Kabaş, paramotorla çektiği doğa fotoğraflarını Nilüfer Fotoğraf Müzesi’nde sanatseverlerle buluşturdu. Sergi Ekim ayına kadar izlenime açık kalacak.


Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü uzun aradan sonra sanatseverleri özel bir sergiyle buluşturdu. Pandemi nedeniyle bir süredir  sanat etkinliklerine hasret kalan sanatseverler, bu hasreti sanatçı Ali Kabaş’ın, Gümüştepe Mahallesi’ndeki Nilüfer Fotoğraf Müzesi’nde izlenime açılan “Gökyüzünden Yeryüzü” isimli sergisi ile giderdi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız’ın katıldığı serginin açılışında fotoğraf sanatçısı Ali Kabaş, serginin küratörü Engin Özendes, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ile sanatseverler katıldı.

Uzun aradan sonra sanat etkinliklerinde buluşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, “Bu özlediğimiz tabloyu en son bir yıl önce yine burada özel bir sergide yaşamıştık. Bugün burada tekrar bir sergi düzenliyor olmak bizim için mutluluk verici. Teknolojiyle insanı, doğayı buluşturan Kabaş’a çok teşekkür ediyoruz” dedi. 

2002 yılından bu yana paramotorla çekiği fotoğraflarından 22 tanesinin sergide yer aldığını söyleyen Ali Kabaş da, böyle bir sergiden yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Serginin küratörlüğünü yapan Engin Özendes de Ali Kabaş’ın gökyüzünden izlediklerine farklı bir ruh,  enerji, sonsuz bir özgürlük duygusu kattığını belirtti.

Ali Kabaş, izleyenlere, karadayken gördüklerini farklı bir boyuttan görme imkanı sunan, bambaşka bir görsellik sunan fotoğraflarında, hedef göstermek istemediği için yer adı vermiyor.  Yeryüzünde henüz el değmemiş alanların varlığını gözler önüne seren  “Gökyüzünden Yeryüzü” sergisi 10 Ekim’e tarihine kadar Nilüfer Fotoğraf Müzesi’nde izlenime açık kalacak.

Ali Kabaş fotoğraflarının hikayesini anlattı

Serginin açılışının ardından fotoğraf sanatçısı Ali Kabaş fotoğraf hayatını bir sunumla anlattı. Gümüştepe Mahallesi’nde bulunan Nilüfer Belediyesi Sanatevi’nde düzenlenen söyleşide Kabaş, fotoğrafın kendisi için bir seçme sanatı olduğunu belirtti. Kabaş, “Fotoğraf makinesinin kadrajı bizim tuvalimiz. Bu tuvale ne sığdırdığımız bize, bizim seçimimize bağlı” dedi.

Fotoğraflarından örneklerle farklı çalışmalarını anlatan Kabaş, ilgisini çeken konularda fotoğraf çektiğini belirterek “Kendi dünyamla fotoğrafı birleştiriyorum” dedi.

Havadan çektiği fotoğraflara da değinen Kabaş, “Fotoğrafları havadan çekmem önemli değil. Farklı şeyler yakalıyorum orada. İşin detayı oluyor fotoğrafların havadan olması” ifadelerini kullandı. 

Önce Vatan Gazetesi

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