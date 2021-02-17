Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1541
ALTIN
398.666
DOLAR
6.9840
STERLİN
9.6766
EURO
8.3980
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı yapılacak
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı yapılacak
Altındağ'da kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacak
Altındağ'da kat karşılığı konut...
Kuru yük gemisinin açık artırma ile satışı ve sökümü yapılacak
Kuru yük gemisinin açık...
10 adet taşınmaz kiraya veriliyor
10 adet taşınmaz kiraya...
Avrasya Üniversitesi 155 öğretim üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 155 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fırçama aşk bulaştı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

17 Şubat 2021 Çarşamba 17:20
4 Okunma
Fırçama aşk bulaştı

RESSAM BANU SAĞNAK’TAN EŞİNE ANLAMLI HEDİYE

FIRÇAMA AŞK BULAŞTI

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

1992 Türkiyenin Tesçilli Güzellerinden Banu Sağnak Avukat ve iş insanı sevgilisi Çağatay Erten ile evlendikten sonra televizyon ve sanat dünyasından uzaklaşmıştı.  Oldukça lüks döşenmiş saray yavrusu evinde iki köpeği ve eşi ile birlikte geçiren ünlü sunucu boş kalmayı sevmediği için çocukluğundan beri amatörce emek verdiği resim sanatını ustalardan da aldığı destek eğitimlerle çıtayı yukarılara taşımayı hedeflemiş. 

Yakında açmayı planladığı ilk resim sergisi için gece gündüz çalışan güzel sunucu bu aralar oldukça heyecanlı. Geçtiğimiz gün eşi Çağatay Erten’e doğum günü için kendi elleri ile yaptığı tabloyu hediye edince eşinden sosyal medyada oldukca romantik bir paylaşım geldi. ‘

‘Şimdiye kadar aldığım en iyi doğum günü hediyesi, aşkım birkaç yıl önce annemin fotoğrafını çekti, babam orada olmak için hayatta değildi ama onu sahneye ekledi ve bizi inanılmaz bir yağlı boya tablosuna boyadı, seni seviyorum dünyalar kadar, teşekkür ederim aşkım. Yazınca kendi sayfasında rekor bir beğeni ve yorum geldi. 

Banu Sağnak’ta sayfasında düğün fotoğrafını paylaşarak ‘‘Yol arkadaşım; nefesim; hayatımın anlamı iyi ki varsın; iyi ki doğdun.. Nefesimiz sonsuza dek karışsın böylece birbirine! Yazdıktan sonra taptığı tabloyu da paylaşarak, ‘‘Bu sefer fırçama Aşk bulaştı... Aşkım @certen68 nice sağlık ve aşk dolu yaşların olsun ; @glsnertn anneciğim iyi ki doğurmuşsun; iyi ki varsın, benim iki annem oldu sayende ve iki babam birini ancak fırçamın ucunda tanısam da… diyerek aşkını dile getirdi…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Banu SağnakRessam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kültür Elçisi H. Şehnaz Baykal
Kültür Elçisi H. Şehnaz Baykal
UNESCO, 2021 YILINI ‘HACI BEKTAŞ VELİ YILI’ İLAN ETTİ
UNESCO, 2021 YILINI ‘HACI BEKTAŞ VELİ YILI’ İLAN ETTİ
GÜLRİZ SURURİ-ENGİN CEZZAR ÖDÜLÜNÜ 14 TİYATRO SAHNESİ PAYLAŞACAK
GÜLRİZ SURURİ-ENGİN CEZZAR ÖDÜLÜNÜ 14 TİYATRO SAHNESİ PAYLAŞACAK
YAKINDA YENİ BİR DİZİ "KİMSESİZLERİN ÇIĞLIKLARI" DUYULACAK  
YAKINDA YENİ BİR DİZİ "KİMSESİZLERİN ÇIĞLIKLARI" DUYULACAK  
Yeliz Demirci, ‘Nazra’ adlı kitabını anlatıyor
Yeliz Demirci, ‘Nazra’ adlı kitabını anlatıyor
Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan dönemi, dizi oluyor
Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan dönemi, dizi oluyor
Edirne'nin tarihi lezzeti 'badem ezmesi' coğrafi işaret aldı
Edirne'nin tarihi lezzeti 'badem ezmesi' coğrafi işaret aldı
Bakan Ersoy: Şırnak'ın turizm pastasından iyi pay alması için gerekenleri yapacağız
Bakan Ersoy: Şırnak'ın turizm pastasından iyi pay alması için gerekenleri yapacağız
KÜRŞAT BAŞAR’DAN DIŞARDA KÖTÜLÜK VARDI
KÜRŞAT BAŞAR’DAN DIŞARDA KÖTÜLÜK VARDI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma