RESSAM BANU SAĞNAK’TAN EŞİNE ANLAMLI HEDİYE

FIRÇAMA AŞK BULAŞTI

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

1992 Türkiyenin Tesçilli Güzellerinden Banu Sağnak Avukat ve iş insanı sevgilisi Çağatay Erten ile evlendikten sonra televizyon ve sanat dünyasından uzaklaşmıştı. Oldukça lüks döşenmiş saray yavrusu evinde iki köpeği ve eşi ile birlikte geçiren ünlü sunucu boş kalmayı sevmediği için çocukluğundan beri amatörce emek verdiği resim sanatını ustalardan da aldığı destek eğitimlerle çıtayı yukarılara taşımayı hedeflemiş.

Yakında açmayı planladığı ilk resim sergisi için gece gündüz çalışan güzel sunucu bu aralar oldukça heyecanlı. Geçtiğimiz gün eşi Çağatay Erten’e doğum günü için kendi elleri ile yaptığı tabloyu hediye edince eşinden sosyal medyada oldukca romantik bir paylaşım geldi. ‘

‘Şimdiye kadar aldığım en iyi doğum günü hediyesi, aşkım birkaç yıl önce annemin fotoğrafını çekti, babam orada olmak için hayatta değildi ama onu sahneye ekledi ve bizi inanılmaz bir yağlı boya tablosuna boyadı, seni seviyorum dünyalar kadar, teşekkür ederim aşkım. Yazınca kendi sayfasında rekor bir beğeni ve yorum geldi.

Banu Sağnak’ta sayfasında düğün fotoğrafını paylaşarak ‘‘Yol arkadaşım; nefesim; hayatımın anlamı iyi ki varsın; iyi ki doğdun.. Nefesimiz sonsuza dek karışsın böylece birbirine! Yazdıktan sonra taptığı tabloyu da paylaşarak, ‘‘Bu sefer fırçama Aşk bulaştı... Aşkım @certen68 nice sağlık ve aşk dolu yaşların olsun ; @glsnertn anneciğim iyi ki doğurmuşsun; iyi ki varsın, benim iki annem oldu sayende ve iki babam birini ancak fırçamın ucunda tanısam da… diyerek aşkını dile getirdi…