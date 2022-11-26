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FIRAT PAŞA'dan muhteşem kurgu: CARPE PORTEM

Muhteşem bir kurgu ve anlatımla yazılmış, Türk romanında alışık olmadığımız bir kurgu, her sayfada sizi içine çeken bir macera.

26 Kasım 2022 Cumartesi 19:40
FIRAT PAŞA'dan muhteşem kurgu: CARPE PORTEM

Arkalarında bir iz dahi bırakmayan ve medyanın “Gece Avcıları” ismini taktığı seri katil bir çift… Bir öğleden sonra gerçekleşen ve geride kafası karışık, birbirinden farklı ifadeler veren otuzdan fazla şahidin olduğu bir banka soygunu… Ünlü bir kalp cerrahı ve bir anda tüm bu kaosun ortasına düşen iki detektif…
 
Kalp cerrahı Steve Crocker’ın sevgilisi Violetta bir banka soygununda kaçırılmıştır ve soyguncuların kaçırdığı rehineden hiçbir iz yoktur. Detektif Starks, “Gece Avcıları” lakaplı psikopat çifti (En azından FBI’ın profilcileri onların bir çift olduğunu düşünmektedir) yakalamaya çalışırken, patronu tarafından soygunu araştırması için görevlendirilir. Ancak elinde hiçbir ipucu ya da takip edebileceği bir iz yoktur.


 
Alakasız gibi görünen olayları birbirine bağlayan büyük sır nedir? Avın her an avcıya, avcının her an yeme dönüşebileceği, gerilimi gittikçe artan müthiş bir macera ve final…

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