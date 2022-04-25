FİLM-SAN VAKFI BAŞKANI ENGİN ÇAĞLAR OLDU

HABER: KIVANÇ TERZİOĞLU

Film-San Vakfı'nın II.Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz günlerde yapıldı. Türk Sineması ve Yeşilçam'ın Gülen Yüzü Engin Çağlar yeniden Oy Birliği ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. 2022-2025 yıllarında görev yapacak olan Ünlü Oyuncu Engin Çağlar Yönetim Kurulu Kadrosunuda açıkladı. Yeni dönemde güzel işlere imza atıp Vakfımızı Yönetim Kurulu üyeleriyle beraber en iyi yerlere taşıyacağını belirtti.

FİLM-SAN VAKFI 2022-2025 ASİL YÖNETİM KURULU :

Yönetim Kurulu Başkanı ALİ ÇAĞLAN ÖVET (ENGİN ÇAĞLAR)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı MERAL KONRAT

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı NESLİHAN AKÇA

Genel Sekreter ATILAY ULUIŞIK

Muhasip Üye SEVİNÇ ÖZER

Üye ÖZLEM SAVAŞ

Üye DUYGU DENEYİCİ

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri: MURAT ÖZEN, DERYA ÖZGÖREN

FİLM-SAN VAKFI YÖNETİM KADROSU :

Film-San Vakfı Müdürü U. KIVANÇ TERZİOĞLU

Film-San Vakfı Avukatı AV.ABDÜLVAHİT KAYA

Film-San Vakfı Mali Müşaviri BÜLENT DUZCU-MÜFİT ÖZERDEM