FESTİVALE MÜRACAATLAR BAŞLADI! SON MÜRACAAT TARİHİ 30 AĞUSTOS 2021

Haber - Hasret Dilek Delier

Profesyonel ve Öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacak olan 6.Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin bu yıl ki teması “Türk Kültürü ve Türk’ün Dünyaya Bakış Açısı” olarak belirlendi.

Dereceye giren belgeseller “Dilde Birlik 9 Ülke 9 Sehir 1 Festival sloganı ile dokuz farklı ülkede gösterilecek. Yarışmaya son müracaat tarihi 30 Ağustos 2021

Konuyla ilgili Festival Tertip Komitesi Başkanı Menderes Demir, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: ”Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’nun öncülüğünde devlet kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütlerinin proje ortaklığı ve destekleri ile Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışmasının 6.sı gerçekleştiriliyor. Türk Dünyası 2021 yılı belgeselini seçiyor. Profesyonel ve Öğrenci kategorilerinde gerçekleştirecek festivalimize katılım müracaatları devam ediyor.

Tartışmasız dünyanın en eski ve yaygın kültür miraslarından birini Türk kültürü temsil ediyor.

Türk Dünyası Gazeteciler Cemiyeti olarak Türk kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak ve bu mirası yaşatmak önemli sorumluluklarımızdan birisidir.

Türk kültürünün profesyoneller ve genç nesiller tarafından belgelenmesi, tanınması her geçen gün değişen, dönüşen dünyada iz bırakmak açısından önem taşımaktadır. Bu maksatla Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışmasını gerçekleştiriyoruz.

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışması, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan,Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve Makedonya başta olmak üzere; özerk Türk Cumhuriyetleri, Tataristan, Çuvaşistan, Başkurdistan, Tuva, Yakutistan, Dağıstan, Hakasya ve akraba topluluklarının katımı ile 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Belgesel Film Yarışması 02 Ekim 2021 Türkiye’de Gala ödül törenini ve gösterimlerini yaparak 6 Türk Cumhuriyeti ve 3 Türk bölgesinde derece alan filmler girecek.

Proje ortaklığımızı İstanbul Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi Osmaniye Kork Ata Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi; Azerbaycan’dan Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi, Kazakistan’dan Kazak Milli Al Farabi Üniversitesi, Kırgızistan’dan KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi, Makedonya’dan Amerikan Fon Üniversitesi, KKTC’den Yakın Doğu Üniversitesi, Özbekistan’dan Özbekistan Taşkent Devlet Medeniyet ve Sanat Enstitüsü ile Kazakistan Jürganov Kültür Sanat Akademisi’dir.

Proje destekçilerimiz; Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Yunus Emre Enstitüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’dir.

Projemize katkı veren sivil toplum örgütleri ve yayın kuruluşları; Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı, SE-SAM,FİLM-SAN Vakfı, Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Azerbaycan Matbuat Şurası, Kırgızistan Han Tengri Vakfı’dır.

Festival ve Yarışmamızı TRT Avaz TV, Türkmeneli TV, Kırgızistan-ASİA TV, Kazakistan EL ARNA TV, KKTC Bayrak Radyo TV, Genç TV, Türkiye-Mercan TV, Aksu TV, Fırat TV, BRTV yayınlayacaktır.

Festivalle ilgili Geniş bilgi www.turkbelgesel.com adresinden alınarak, Festivale müracaatlar [email protected] adresleri üzerinden yapılabilinir" dedi.