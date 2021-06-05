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“FELICIT’Y” Sergisi-La Visione Art Gallery’de 

Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 17:43
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“FELICIT’Y” Sergisi-La Visione Art Gallery’de 

ZAMBAK KARABAY

La Visione Art Gallery, 31 Mayıs – 9 Haziran 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “FELICIT’Y” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Pandemi dönemi; gerçekleşen sergide eserleri olan sanatçıları ziyarete gelen sanatseverler kurallara uygun olarak sergiyi gezdiler.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Ahsen Başar, Arzu Çevikalp, Ayşe Günar, Ayşe Çam, Başak Dizdar, Başak Gökalp, Betül Onganaşçı, Buse Sarı, Büşra Gündoğan, Canan Başaran, Cansu Eda Ekici, Çiğdem Karamanoğlu, Didem Uygan, Didem Çam Yetik, Ezgi Çetinkaya, Funda Güler Önder, Gizem Öztürk, Gülay Şimşek, Gülşen Demir, Hilmi Barlas Omay, Işıl Gül Mcmıllan, İbrahim Kaya, İlayda Alkan, İpek Yaylacıoğlu Usta, Lara Ekşi, Mehmet Enes Ünalan, Mehmet Örs, Nasmina Hekimoğlu, Nebile Topcu, Nermin Kılıç, Özge Turgut, Özgül Ercan Dengin, Özlem Sucu, Öznur Güder, Sibel Odabaşı, Şevval Ersoy, Tuğba Öztürk, Yıldız Duman Ercan, Zahide Toprak

FELICIT’Y adlı sergi; La Visione Art Gallery’de 9 Haziran 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yaman Pakdil

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zambak KarabayFELICITY SergisiLa Visione Art Gallery
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