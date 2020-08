Fecr filmi 14 Ağustos'ta tüm sinemalarda...

HABER: DİNÇER KARACALAR







Kur'an'da geçen Fecr süresinin 13. Ayeti olan "Onların üzerine azap kamçıları indirdik" sözünden hareketle senaryosu yazılan film metruk bir köye gelen ailenin başından geçen korkunç olayları anlatıyor. İki filmden oluşan seri, birbiriyle paralel olarak aynı metruk köyde geçiyor. Fecr'in devamı niteliğindeki Fecr 2: Asmoday ise 30 Ekim 2020 de izleyici ile buluşacak.



Filmin yapımcılarından Abdullah Aslan şöyle konuştu: benim için bir filmi tamamlamak ne kadar zor olsa da sanatımı yapmaktan asla vazgeçiremez. 2018 yılında binbir zorlukla çektiğim "Horoz Bayram" filmi beni ekonomik olarak tatmin etmese de sanata olan ilgimi daha da artırdı ve bu yolda devam etmemi sağladı. Çok şükür şu an çekimi tamamlanmış iki filmim vizyon için gün sayıyor. Bunların ardından dram temalı projelerimin hazırlığına başlayacağım.



Filmin Yönetmeni Rotin Engin Tutuş ise şu şekilde konuştu:

Bu film çok zor şartlar altında tamamlandı.

Film çekimleri sırasında çok olay yaşadık. Çekim yaptığımız metruk köyde ekibi zapt etmek çok güçtü, ekipten 8 kişi yarıda bırakıp gitti. Sanat ekibinden bir arkadaşımız cinnet geçirip oda arkadaşlarına saldırdı. Her an bir ekipmanın bozulması, durduk yere düşüp kırılması ve birçok kişinin hastalanması bizi çok zorladı. Her yerden akrepler yılanlar çıkıyordu, her an korku içindeydik. Bu olayları ne kadar da talihsizlik olarak görmek istesek de orada yanlız olmadığımızı çok fazla hissettik. Bir taraftan paranormal olaylarla uğraşırken bir taraftan da seti terk edenlerin görevlerini de üstlenmek zorunda kalarak zor bela filmi tamamlamayı başardık.