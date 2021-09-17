Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1416.68
ALTIN
487.36
DOLAR
8.6126
STERLİN
11.8872
EURO
10.1551
Şile'de otel satış ihalesi
Şile'de otel satış ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı...
İzmir Yenitepe'de 267 konut satışa sunuldu
İzmir Yenitepe'de 267 konut...
18 adet iş yeri 3 yıllığına kiraya veriliyor 
18 adet iş yeri...
Geri Dönüşüm Kutusu Alınacak 
Geri Dönüşüm Kutusu Alınacak 
İş fırsatları için hemen tıkla!

FECR FİLMİ 24 EYLÜL’E GÜN SAYIYOR

17 Eylül 2021 Cuma 11:18
7 Okunma
FECR FİLMİ 24 EYLÜL’E GÜN SAYIYOR

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL –Özel Haber

Çekimleri 2019 yılında Şanlıurfa Halfeti’de gerçekleştirilen Fecr filmi, 24 Eylül 2021’de Türkiye ve KKTC `de vizyona girecek. Konusunu Kur’an’da geçen Fecr süresinin 13. Ayeti olan “Onların üzerine azap kamçıları indirdik.” sözünden alan filmde, yollarını kaybeden bir ailesinin ıssız bir köye girmeleriyle başlarına gelen olaylar anlatılmakta. 

Vessa Film ve Büyük Galileo Film ortak yapımcılığında çekilen filmin yönetmen koltuğunda Rotin Engin Tutuş oturuyor. Filmle ilgili konuşan yönetmen Tutuş “Çok çabaladık Halfeti’nin zorlu sıcaklarına karşı mücadele verdik ama pes etmedik ve güzel bir iş çıkardık. Anadolu içinde binlerce hikâyenin gizlendiği koca bir kitap. Biz de bu kitaptan farklı öyküleri bulup izleyiciyle buluşturmaya çalışıyoruz. 

Filmin yapımcılarından Vessa Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Aslan ise “Fecr güzel bir proje, eşimle birlikte bu projenin içinde bulunmaktan büyük keyif aldık. Sanat için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım.  Gelecekte güzel projelere imza atacağız. Sanat Hayatımın bir parçasıdır sanatsız bir dünya asla kabul edilemez onun için 24 Eylül de vizyona girecek Fecr filmimizi ülkemizde farklı bir korku filmi ile izleyici karşısına çıkarıyoruz . 

İki filmden oluşan serinin ikinci filmi olan Asmoday ise ıssız köye gelen aileden kısa bir süre sonra oraya gelen bir grup YOUTUBERİN başına gelenler anlatılmakta. 

Serinin ilk filmi olan Fecr, 24 Eylül’de izleyiciyle buluşmaya hazır.

Anahtar Kelimeler:
FECR FİLMİ 24 EYLÜLE GÜN SAYIYOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin galası Biga'da yapıldı
'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin galası Biga'da yapıldı
ÖZLENEN SANATÇILAR GAZİANTEP'TE! 
ÖZLENEN SANATÇILAR GAZİANTEP'TE! 
İŞ SANAT’TAN ‘CUMA İŞ ÇIKIŞI’ KONSERLERİ
İŞ SANAT’TAN ‘CUMA İŞ ÇIKIŞI’ KONSERLERİ
DOSTLAR BULUŞMASI
DOSTLAR BULUŞMASI
GÜLE GÜLE BELMONDO
GÜLE GÜLE BELMONDO
‘IMAGINE’ 50 YAŞINDA
‘IMAGINE’ 50 YAŞINDA
MURAT KARAHAN EKİM AYINDA BOLŞOY TİYATROSU’NDA SAHNE ALACAK
MURAT KARAHAN EKİM AYINDA BOLŞOY TİYATROSU’NDA SAHNE ALACAK
İSTANBUL’DA CAZ ZAMANI
İSTANBUL’DA CAZ ZAMANI
UNESCO’nun 17 kültürel mirasında foto safari başlıyor
UNESCO’nun 17 kültürel mirasında foto safari başlıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma