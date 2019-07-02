Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99736
ALTIN
252.978
DOLAR
5.6605
STERLİN
7.1473
EURO
6.3940
Kayserispor, Hikmet Karaman ile yola devam edecek
Kayserispor, Hikmet Karaman ile yola...
Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası İzmir'de sahne aldı
Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni...
“Uluslararası Büyükada’da Sanat Var” Karma Resim Sergisi...
“Uluslararası Büyükada’da Sanat Var” Karma...
2. ULUSLARARASI İSTANBUL KLASİK ARAÇ FESTİVALİ
2. ULUSLARARASI İSTANBUL KLASİK ARAÇ...
Zülfü Livaneli l Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeydi
Zülfü Livaneli l Harbiye Açıkhava...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası İzmir'de sahne aldı

Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) düzenlediği 33'üncü Uluslararası İzmir Festivali'nin kapanış konserinde sahne aldı.

Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası İzmir'de sahne aldı

Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) düzenlediği 33'üncü Uluslararası İzmir Festivali'nin kapanış konserinde sahne aldı.

02 Temmuz 2019 Salı 08:26
6 Okunma
Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası İzmir'de sahne aldı

İZMİR - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, 33'üncü Uluslararası İzmir Festivali'nin kapanışını Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası ile yaptı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere müzikseverler akın etti. Şanghay Filarmoni Orkestrası, konsere daimi şefleri Liang Zhang yönetiminde, Çinli besteci Ye Xiaogang'ın 'The Fading Ginkgo Biloba' eseri ile başladı. İki bölümden oluşan konserde ünlü piyanist Fazıl Say, konserin ilk yarısında Beethoven'ın 3'üncü Piyano Konçertosu'nu yorumladı.

Öte yandan, konserin ikinci yarısında Şanghay Filarmoni Orkestrası Antonin Dvorak'ın 6'ncı Senfoni'sini seslendirdi. Yoğun ilgi gören konsere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve çok sayıda sanatsever katıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fazıl SayŞanghay Filarmoni Orkestrasıİzmir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Uluslararası Büyükada’da Sanat Var” Karma Resim Sergisi...
“Uluslararası Büyükada’da Sanat Var” Karma Resim Sergisi...
2. ULUSLARARASI İSTANBUL KLASİK ARAÇ FESTİVALİ
2. ULUSLARARASI İSTANBUL KLASİK ARAÇ FESTİVALİ
Climax’in hafızalara kazınacak özel partisine davet
Climax’in hafızalara kazınacak özel partisine davet
Dünyaca ünlü metal grubu İstanbul'a geliyor
Dünyaca ünlü metal grubu İstanbul'a geliyor
‘Dokuz Ay On Gün’ Sinemaya Uyarlanıyor
‘Dokuz Ay On Gün’ Sinemaya Uyarlanıyor
Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması Kazananları Belli Oldu
Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması Kazananları Belli Oldu
KAHRAMANMARAŞLI ELİF ANA'NIN HAYATI FİLM OLUYOR
KAHRAMANMARAŞLI ELİF ANA'NIN HAYATI FİLM OLUYOR
Kanserle mücadelesinde renkler yoldaşı oldu
Kanserle mücadelesinde renkler yoldaşı oldu
Yılda 500 ton bakır işlenerek ülke ve kent ekonomisine kazandırılıyor
Yılda 500 ton bakır işlenerek ülke ve kent ekonomisine kazandırılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans