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Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi, müze oluyor

25 Ekim 2021 Pazartesi 16:24
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Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi, müze oluyor

EDİRNE - Edirne'de Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi, valilik tarafından restorasyona alındı. Vali Ekrem Canalp, restorasyonun tamamlanmasının ardından tarihi yapının, Mimar Sinan'ın eserlerinin minyatürlerinin sergileneceği müze olarak hizmete açılacağını söyledi.

Edirne'de tarihi Üç Şerefeli Camii yanında bulunan, Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü Saatli Medrese'den sonra Peykler Medresesi de kent ve kültür turizmine kazandırılmak üzere restorasyona alındı. Fatih Sultan Mehmet'in hayatının anlatıldığı Saatli Medrese'nin mayıs ayında müze olarak açılmasından sonra hemen yanında bulunan ve Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Peykler Medresesi'nin, Edirne Valiliği ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarımına başlandı. 15'inci yüzyıldan bugüne ayakta kalan tarihi yapının 19 odası, 1 açık ve 1 kapalı ibadethanesi ile içeri açılan büyük bahçesi bulunuyor. Döneminin önemli eserleri arasında bulunan tarihi yapının restorasyon çalışmalarını inceleyen Vali Ekrem Canalp, restorasyon sonrası yapının, Mimar Sinan'ın eserlerinin minyatürlerinin sergileneceği müze olarak hizmete açılacağını söyledi. 

'YENİDEN GELECEĞE TAŞIMIŞ OLACAĞIZ'  

Peykler Medresesi'nin Edirne tarihinin parçası olduğunu dile getiren Vali Canalp, "Nasıl ki camilerimiz Edirne tarihine ışık tutuyorsa aynı şekilde Edirne'nin medreseleri de Edirne'nin geçmişine ve bir şekilde turizm olarak da geleceğine ışık tutuyor. Burasının yan tarafındaki saatli medresemizi Fatih Medresesi olarak işlevlendirdik ve hizmete açtık. Şu anda içerisinde bulunduğumuz mekanda da iki şeyi beraber yapıyoruz. Birincisi bu mekanı aslına uygun şekilde tekrar restore ediyoruz. Bu şekilde restorasyonla birlikte yeniden geleceğe taşımış olacağız bu tarihi eseri. Aynı zamanda restore ettiğimiz bu eseri de müzeye dönüştüreceğiz ve Mimar Sinan'ın yapmış olduğu en meşhur eserlerin minyatürlerini burada hepsini sergileme imkanımız olacak" dedi. 

YENİ KÜLTÜREL ÜÇGEN 

Restorasyon bitiminde yeni kültürel üçgenin ortaya çıkacağını kaydeden Canalp, "Dolayısıyla aynı şekilde burası hem 3 Şerefeli Camii bitişiğinde bulunması nedeniyle hem bir tarafının Saatli Medrese ve Fatih Müzesi olması dolayısıyla aynı zamanda ikinci bir müze olarak da burada yeni bir kültürel üçgen çıkmış olacak. Dolayısıyla da Edirne'ye gelen misafirlerimiz, turistlerimiz bu 3 yapıyı da beraberce hem ziyaret etme imkanı bulacaklar ama aynı zamanda 1 cami, 2 müzeyi ve 2 medreseyi de ziyaret etme imkanı bulacaklar. Edirne'nin yeni bir kültür alanı olarak da bu alanı canlandırma imkanı bulmuş olacağız" diye konuştu. 

İLK RESTORASYONU 1962'DE GÖRDÜ

Restorasyon çalışmalarını yürüten Özel İdare'de mimar olarak çalışan Mesilsa İpekli de tarihi yapının ilk olarak 1962 yılında restorasyon gördüğünü belirterek, "Peykler Medresesi Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış. Kimin yaptığı belli değil. 1962 yılında ilk restorasyonunu görmüş, yıkık durumdaymış. Orijinal olarak tek kalan kısmı taç kapısındaki mukarnasların ve kubbenin olduğu kısım. 19 odadan oluşuyor, 1 tane açık, 1 tane de kapalı ibadethane kısmı var. 2003 yılında koruma kurulu tarafından tescil edilmiş ve projeleri çizilerek, restorasyon ve rölöve projeleri onaylanmış. Şu anda o projelere göre restorasyon işlemine devam ediyoruz" dedi. 

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Fatih Sultan MehmetPeykler MedresesiMüze
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