Fatih ALTINBEYAZ’dan yeni roman…

İSTANBUL

HABER MERKEZİ

Yeni Çağrı Gazetesi köşe yazarlarımızdan, Başkalarının Hayatı, Aşk Ekmek ve Ölüm, Efeler Yalnız Ölür adlı kitapların yazarı Fatih Altınbeyaz’ın yeni kitabı "NİHAN" Onur Kitap etiketiyle piyasaya çıktı.

Fatih Altınbeyaz, okuyucularının NİHAN’ı didik didik ederek okuduklarını ve bu durumun kendisini fazlasıyla memnun ettiğini söyledi ve şöyle devam etti;

“NİHAN; ayaklarını yere sağlam basan, özgür ve idealist bir kadın olma, evlatlık olmanın getirileriyle mücadele etme ve kendini bir aileye ait hissetmeme konularını ele almasının yanı sıra, Türkiye’de yaşayan insanların kimlik bunalımına, hayatını bir insana/amaca adama sorunsalına, muhacirlik/yerlilik olgusuna ve bir çıkış yolu bulmak için - bütün engellere ve yerleşik kabullere rağmen - sanatın bir tarafından tutma çabasına da değinmektedir.”

Dördüncü kitabı NİHAN’ın edebiyatseverlerin büyük ilgisini çektiğini belirten yazar Fatih Altınbeyaz,

“Roman ile aynı adı taşıyan NİHAN’ın, yaşamdaki duruşunu, cesaretini ve başkaldırısını merkeze alarak, kendisini yarına taşıma gayretini ve yazmak için gecesini gündüzüne katma azmini ortaya koymak için çalıştım.

Romanın diğer kahramanı MGK’nın da, hayat karşısındaki bocalamasına, naifliğine, karmaşıklığına ve yarım kalmışlığına inat, kendisini NİHAN’ın varlığında var etmeye çalışmasını ve hayatını NİHAN’a adamak için çırpınışını irdelemek için özen gösterdim.

Kitaba mekân olarak seçilen Güzelhisar’da, esrarengiz olaylar, çeşitli etnik gruplar, savaşan hayvanlar ve tuhaf insanlar var; bunlar birbirleriyle çetin bir mücadele içindeler…

NİHAN; genç bir kadının kaderini, yana yakıla değiştirmeye çalışan, MGK’nın da hayat hikâyesi aynı zamanda...

Bu kitabın üzerinde yıllardır çalışıyorum. Ernest Hemingway’in dediği gibi kitap taslak halindeyken elimden gelenin en iyisini yapmak ve ileride dönüp baktığımda pişmanlık yaşamamak için mücadele verdim. Roman benden çıktı artık, bundan sonra kararı okuyucu verecek.” ifadelerini kullandı.