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Faruk Kırlı “Yeniden Doğuş” Sergisi

Faruk Kırlı‘nın ‘Simurg “Yeniden Doğuş” Sergisine ev sahipliği yapan Adalar Kültür Derneği 2020 Yaz Kültür Sanat programına başladı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 15:42
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Faruk Kırlı “Yeniden Doğuş” Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Sergi ziyareti esnasında maske takılması zorunlu olduğu serginin açılışında Faruk Kırlı“Sanatın iyileştirici gücüne en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde koleksiyonuma eklediğim birbirinden kıymetli eserleri Dördüncü Kişisel Sergi’mle yeniden Büyükadalı sanatseverlerin beğenisine sunuyorum. Bu süreçte yolunuz Büyükada’ya düşerse sergimi izlemeniz için 12 Haziran’a kadar Adalar Kültür Derneği’ne beklerim” dedi.

Faruk Kırlı‘nın ‘Simurg “Yeniden Doğuş isimli Çini Sergisi 12 Haziran‘a kadar Adalar Kültür Derneği’nde ziyaret edilebilecek.


Öte yandan, Koronavirüs önlemleri gereği, Sergi ziyareti esnasında maske takılması zorunlu olduğu bildirildi.

Adalar Kültür Derneği, Çınar Meydanı No:86, Büyükada/İstanbul

Faruk Kırlı; “İstanbul doğumluyum. Doğuştan boya kalemleri ve renklerle doğan özel çocuklardan birisiydim. İlk orta ve lise öğrenimim boyunca sanatla hep iç içe geçen bir hayata sahip oldum. Daha sonra Lisans eğitimim için Mimarlık Bölümünü tercih ettim. Eğitim alırken ve mezun olduktan sonra İstanbul’da mevcut olan birçok tarihi yapıda çalışma şansına sahip oldum. Önce Topkapı Sarayı’nda daha sonra Milli Saraylar’da çalıştım. Bu yapılar hem mimari anlamda hem sanat kariyerimde oldukça önemli bir döneme sahip oldu. Çok fazla sergi açtım. Türkiye’de ve dünya’da çok fazla şehir keşfettim. Son yıllarda mesleğimle birlikte aktif olarak Çini Sanatını öğrenmeye ve öğretmeye ağırlık verdim. Çok farklı atölyelerde söyleşi ve eğitim programlarıyla daha fazla insanlara ulaşarak onlara bu sanatı anlatmaya ve öğretmeye devam ediyorum” dedi ve tanıtımını yaptı...

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 10.06.2020 15:46
Anahtar Kelimeler:
Zambak KarabayFaruk KırlıSergiYeniden Doğuşönce Vatan
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