FANTASTİK TARZIN EN İDDİALISI

FUNDA AKOSMAN

İSTANBUL

Yazar Zeynep Bugay’ın fantastik edebiyata kattığı, türünün en iddialı kitaplarından “Proti Adasının Esrarı” serisinin 2.'si raflarda yerini aldı. Yazarın yaşadığı Kınalıada’dan ve gerçek hayatta çok sevdiği tekir İran cinsi kedisi Gofret’ten ilham alarak yazdığı ilk kitabın devamı niteliğinde oluşturulan ve ilk kitaptan çok farklı bir zaman örgüsüyle kurgulanmış olan kitapta; zaman- zamansızlık kavramları, acı çekerek deneyim kazanma, gönüllü olarak sorumluluk ve yoksunluk alma, doğum ve tekrar tekrar yaşamak üzerine hayata ve bilinmeze dair içselleştirdiğimiz ve merak ettiğimiz unsurların yanı sıra kendi varoluşsal arayışlarımız için ödev ve farkındalıklarımızın irdelendiği çapraz zamanlı bir kurgu yaratılmış.

Artemis Yayınlarından çıkan ve raflarda yerini alan kitap için yazar Zeynep Bugay: "Kitabımın görünen ve görünmeyen dünyaların kesiştiği fantastik bir eşzamanlılık alanında okuyucuyu merak ve keyif unsurlarıyla buluşturacağını düşünüyorum. Serinin bir sonraki kitabının hazırlığı niteliğinde kaleme aldığım bu kitap ile hayal dünyanızın sınırlarını, yaşama dair algınızı zorlayacağımı ve hatta belki de değiştireceğimi düşünüyorum” dedi.