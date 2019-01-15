Fantastik Realizm’in ilk Türk temsilcisi

HABER: ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL- Yurt içi ve yurt dışında 150’den fazla kişisel sergiye imza atmış sanatçının bu sergisinde 70’e yakın eseri yer alıyor. Sanatçının çeşitli müzelerde ve koleksiyonerlerde eserleri bulunuyor. Sergide, Üsküdar İlçe Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sanatçıdan eserler hakkında bilgi aldı.

Erol Deneç‘in “Dünden Bugüne” Kişisel Resim Sergisi’nin 10 Şubat 2019 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacağı belirtildi.

Erol Deneç

1941 yılında İstanbul Kadırga’da doğdu. Kadırga ilkokulu ve Gedikpaşa Ortaokulu’nda öğrenim gördükten sonra Matbaacılık Meslek Okulu’na devam etti. Bu dönemde müzik ile ilgilenmeye başldı; keman, ud, çalmayı öğrendi. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu’na kaydoldu.

1962’de Tatbiki Güzel Sanatlar’da misafir sanatçı Anton Lehmden ile birlikte çalıştı. Fantastik tarzın ilk Türk temsilcisi oldu.

1964 yılında Viyana Fantastik Resim Okulu’nun kurucularından Ernst Fuchs’un davetiyle Viyana’ya yerleşti ve ilk sergisini açtı.



Çalışmaları, 1965-69 yıllarında Viyana Güzel Sanatlar Akademisi tarafından Meister Ödülü’ne değer bulundu. 1971 yılında hakkında bir belgesel film çekildi. Film başta Viyana 20. yy Modern Sanat Müzesi olmak üzere birçok önemli merkezde gösterildi. Hakkında ikinci bir belgesel film 1982’de Wolfgang Lezowsky tarafından çekilmiş ve Avrupa’nın önemli televizyonlarında gösterilmiştir.

1973 yılında Viyana’da evlendi ve 5 çocuk sahibi oldu. Ailesi ile Alp Dağları’nın eteklerinde yaşamını sürdüren sanatçı müzik alanında keman ve ud ile Klasik Türk müziği çalışmalarına devam etmenin yanısıra Hint müziği ve sitar ile de ilgilendi.

1989 yılında Türkiye’ye döndü ve 1991-95 yılları atasında resim öğretmenliği yaptı. İstanbul Üniversitesi Kültür Merkezi’ndeki öğrencileri ile İFAR (İstanbul Fantastik Realite) grubunu kurdu. Deneç, 1963’ten bu yana 150’yi geçkin sergi açmıştır.

Viyana’daki Albertina ve Belveder müzelerinin yanı sıra Viyana Şehir Koleksiyonu ile Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya ve Türkiye’deki bazı özel koleksiyonlarda eserleri bulunur.

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