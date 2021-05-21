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‘FADİŞ’ ELLİNCİ YAŞINI KUTLUYOR

1971 yılından bu yana okurlarının kalbinde iz bırakan,  ‘Fadiş’ ellinci yaşında ve yeni yaşını 100. baskının sevinciyle kutluyor.

21 Mayıs 2021 Cuma 18:55
3 Okunma
‘FADİŞ’ ELLİNCİ YAŞINI KUTLUYOR

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Gülten Dayıoğlu’nun kendi yaşam öyküsünden esinlenerek kaleme aldığı küçük bir kızın sevgi ve duygu yüklü öyküsünü anlatan roman 3 kuşağın en yakın arkadaşı oldu. Fadiş’in kimi zaman hüzünlendiren kimi zaman ise içimize umut tohumları serpen yaşam serüveni bir koleksiyon kitabı niteliğindeki özel baskısıyla okurların geçmişe özlemini canlandırıyor. İlk baskısı göz önünde bulundurularak hazırlanan ‘Fadiş’ 100. Özel Baskı Gülten Dayıoğlu’nun ıslak imzasını da taşıyor. Kitap 20 Mayıs’ta raflardaki yerini alacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
NEDRET HOTUNFadişFADİŞ ELLİNCİ YAŞINI KUTLUYORGülten Dayıoğlu
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