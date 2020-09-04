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EVRİMİN TUTARSIZLIĞI

Prof. Dr. Sefa Saygılı tarafından kaleme alınan, “Tasarımın İhtişamı ve Evrimin Tutarsızlığı” kitabı Çıra Yayınları tarafından neşredildi.

04 Eylül 2020 Cuma 17:38
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EVRİMİN TUTARSIZLIĞI

Haber: Prof. Dr. Süleyman DOĞAN
 

Prof. Dr. Sefa Saygılı tarafından kaleme alınan, “Tasarımın İhtişamı ve Evrimin Tutarsızlığı” kitabı Çıra Yayınları tarafından neşredildi. Evrim düşüncesinin temeli sadece insanın değil, bir Yaratıcıya ihtiyaç duymayan, kendi kendine evrimleşmesi inancına dayandığının altını çizen Profesör Saygılı, “Evrim, ortaya koymaya ve insanlara dayatmaya çalıştığı mekanizmalarla (mutasyon, adaptasyon ve tabii seleksiyon) tamamen kör, akılsız ve bilinçsiz kuvvetler olan doğa kanunları ismini verdiğimiz, tesadüfen bir araya gelen sebeplerin, bütün varlık alemini ortaya çıkardığını iddia etmektedir. Evrim aslında itici, hiçbir inandırıcı olmayan teoridir.”

Darvinizm Yenilmiştir

Darvinizmin bilim karşısında yenildiğinin altını çizen Prof. Dr. Sefa Saygılı özellikle üç konunun altını çiziyor ve tespitlerini şöyle dile getiriyor:

1-Darvinizm teorisi hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığını açıklayamamaktadır

2-Teorinin öne sürdüğü ‘evrim mekanizmaları’nın gerçekte evrimleştirici bir ektiye sahip olduğunu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3-Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine ortaya koymaktadır.

Evrimcilerin Tutumları

Çeyrek asırdan beri evrim ile alakalı yazdığı yazıları da tarih vererek bu kitapta toplayan yazar Sefa Saygılı, her konuyu işlerken gerekli kaynakları da vermeyi ihmal etmiyor. Kitap içinde yer yer bitki, insan, maymun ve konuyla ilgili çeşitli fotoğraf materyallerini de kullanan Profesör Sefa Saygılı evrimcilerin tutumları hakkında da şu önemli saptamaların altını çiziyor:
*Evrimciler kainatta olan biten her şeyin başıboş bırakıldığına inanırlar. Dünyanın en karmaşık olgusu olan canlılığın tesadüflerle ortaya çıktığını açıklamaya çalışırlar.
*İndirgemeci ve hayati basite alan bir mantıkları vardır.
*Evrim aynı dinler gibi bir inanç sistemidir, yani negatif bir dindir.
*Evrim inancı bilim değil ideolojik saplantıdır. Ateizmin maskelenmiş görüntüsüdür.
*Evrimci en ufak fikri olmadığı veya bir delille ispatlayamadığı bir durumla karşılaştığında, spekülatif ve yanlışlanamaz bir senaryo oluşturup 'evrim böyle yaptı' deyip işin içinden çıkar. Her şeyi evrimin eseri görür. Sanki evrim kudretli bir şeymiş gibi böyle açıklamaya devam eder.
*Evrimciler her türlü biyolojik veriyi, gözlemi muhakkak evrim dogmasına uygun yorumlarlar. Evrimi önyargısız kabul eder, bilimsel bulmayanlara hakarete varacak isnatlarda bulunurlar.
*Ortada canlı maddenin cansız maddeden tesadüflerle inşa edildiğini gösteren hiçbir bilimsel veri veya delil yoktur.

Sefa Saygılı kitabının hülasasını şu cümle ile noktalıyor:

Kısacası evrim teorisi, bilimsel değil ideolojik bir bakış açısıdır. Uydurma senaryolara dayanır.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 04.09.2020 17:41
Anahtar Kelimeler:
EVRİMİN TUTARSIZLIĞIProf. Dr. Sefa SaygılıProf. Dr. Süleyman Doğan
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