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EVDE YAŞAM KISA FİLM YARIŞMASI, CORONA KEDİ YARIŞMAYA KATILIYOR

İzmir Sinema Ofisi “2 Oda 1 Kısa” adıyla küresel salgın sürecinde evde yaşamı konu alan kısa bir film yarışması düzenliyor. Yarışmanın son başvuru tarihi 30 Mayıs 2020.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:37
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EVDE YAŞAM KISA FİLM YARIŞMASI, CORONA KEDİ YARIŞMAYA KATILIYOR

HABER MERKEZİ

İZMİR
İzmir Vakfı’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı işbirliğiyle oluşturduğu İzmir Sinema Ofisi, küresel salgın nedeniyle  eve kapandığı bu günlerde sinema sevgisini pekiştirmek amacıyla “2 Oda 1 Kısa” adıyla kısa film yarışması düzenliyor.

Salgın sürecinde evde yaşamı konu alan yarışmaya Nisan 2020’den itibaren çekilen ve 15 dakikayı geçmeyen filmlerle başvurulabilir. Herhangi bir tür sınırlamasının olmadığı yarışmanın son başvuru tarihi ise 30 Mayıs 2020.

Başvurular İzmir Sinema Ofisi’nin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarındaki form aracılığıyla yapılabiliyor. Forma doğrudan buradan da ulaşılabiliyor.

Yarışmaya ‘ Corona Kedi’ adlı Kısa film ile katılan Yönetmen Mustafa Çatıkkaş; ‘Bin de yarışmaya sokaktan aldığımız bebek bir kediyi anlatarak katılıyoruz. Adını hiç hoş olmasa da bu kötü günler unutulmasın diye ‘Corona’ koyduğumuz bebek kediyi salgın günlerinde sokakta tek başına, çaresiz, aç bir şekilde bulduk. Şayet bizler O’na sahip çıkıp evimize almasaydık çoktan ölmüş olacaktı.

‘Her canlının yaşam hakkı kutsaldır’ desturu ile sahiplendiğimiz yavru kedimizin tüm sağlık sorunlarını çözdük, Şu an keyfi yerinde, mutlu bir şekilde büyüyor.
Kısa Film Festivali’ne Corona kedimizin günlerini nasıl geçirdiğine dair bir mini belgesel türü ile katılıyoruz. Küçük kedimiz de tıpkı bizler gibi evde kalıp, gözü kulağı televizyonlardadır.  Tıpkı bizler gibi televizyon başında uyuyup, uyanmaktadır. En acı veren tarafı ise gördüğü rüyadır’.

Böyle olağanüstü günlerde bizler kadar en çok zararı  sokak hayvanları görmektedir. Bu kısa filmimiz hem bu konuya dikkat çekmek istemiştir, hem de bu zor günleri kayıt altına almaya çalışmıştır’ dedi.

Bu Kısa filmi ücretsiz olarak aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz;

https://www.youtube.com/watch?v=_XEm9Np6epo

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