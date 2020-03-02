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'Etkin Kütüphane Projesi' hayata geçirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, vatandaşların kütüphanelere daha yoğun ilgi göstermesi, ödünç alınan kitap ve materyal sayılarının artması ile kütüphanelerde gerçekleştirilen etkinliklerin kalitesinin artmasını amaçlayan 'Etkin Kütüphane Projesi' hayata geçirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Etkin kütüphane projesi, kütüphanelerimize olduğu kadar projeyi hayata geçiren tüm kurumlarımıza da fayda sağlayacak" dedi.

02 Mart 2020 Pazartesi 13:33
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'Etkin Kütüphane Projesi' hayata geçirildi

ANKARA -  Bakan Ersoy, Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda 'Etkin Kütüphane Projesi İl Halk Kütüphane Müdürleri Koordinasyon Toplantısı ve Proje Tanıtım Etkinliği'nin açılış törenine katıldı. Bilgiye kolay ulaşmanın, bilginin doğru olup olmadığından daha önemli bir hal aldığını kaydeden Bakan Ersoy, "Dijital dünyanın ifadesiyle, 'kopyala yapıştır' yaparak teyit etme, farklı kaynaklardan doğrulama ihtiyacı duyulmadan ilk verilen bilgiyi kabul etmeye başladık. Sosyal medyada paylaşılan bir ifade anında binlerce kişi tarafından tek gerçek kabul edilip yayılabiliyor. Bilgi olmadan fikir sahibi olmanın giderek normalleştiğini üzülerek hep birlikte görüyoruz. Okuma ve araştırma alışkanlığımız korunması ve güçlendirilmesi gerekiyor. Bu hususta kütüphanelerimize önemli sorumluluklarımız düşüyor. Etkin kütüphane projesi kütüphanelerimize olduğu kadar projeyi hayata geçiren tüm kurumlarımıza da fayda sağlayacak" dedi.

'UZUN SOLUKLU BİR ÇALIŞMA OLACAK'

Bakan Ersoy, kütüphanelerde düzenlenen etkinliklerin ilk ve en önemli amacının sanat, bilim, spor gibi disiplinler altında yer alan her türlü bilginin paylaşılması olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ayrıca, ortak bir meraka, isteğe, zevke sahip insanların tanışması, iletişim kurması gibi sosyal ve toplumsal hedeflerimiz de var. Zaten kütüphanelerimizin cazibe merkezi haline gelmesini istiyorsak, toplumsal işlevlerini yerine getirmesini sağlamalıyız. Yaptığımız etkinlikler, kullanıcıların kütüphane ile olan bağını güçlendirmede, ayrıca potansiyel kullanıcılara ulaşmasında etkili olmaktadır. Bu noktadan sonra yapmamız gereken söz konusu etkinliklerin nitelik ve nicelik olarak nasıl daha iyi noktaya taşırız konusunda cevap bulmaktır. Bunu yaparken, hem etkinlik çeşitliliği hem de daha net sonuçlar elde etmede ne tür işbirlikleri yapılabileceğini denememiz gerekir. Yapacağımız etkinliklerde istek ve beklentilere nasıl cevap verebiliriz sorusunu masaya yatırmalıyız. Kullanıcılara en ideal hizmeti sunmak, kullanıcı sayısının artmasını beraberinde getirecektir. Etkin kütüphane projesi, uzun soluklu bir çalışma olacaktır."

ETKİN KÜTÜPHANE PROJESİ

Vatandaşların, kütüphanelere daha yoğun ilgi göstermesi ve istifa etmesini, ödünç alınan kitap ve materyal sayılarının artmasını, kütüphanelerde gerçekleştirilen etkinliklerin kalitesinin artmasını amaçlayan proje kapsamında 2020 yılı sonuna kadar; 81 İl Halk Kütüphanesinde, kütüphane başına 100 etkinlikle, toplam 405 bin kişiye ulaşmak hedefleniyor. Edebiyat alanında hedeflenen; okuma saatleri, imza günleri, münazaralar, şiir dinletileri, okur-yazar buluşması gibi etkinliklerin yanı sıra söyleşilerle de kütüphanelerin daha etkin kullanılması düşünülüyor. Bilgisayar, yabancı dil, sınavlara hazırlık, kişisel gelişim, Osmanlı Türkçesi, resim, müzik ve enstrüman, dans, fotoğrafçılık gibi kurslarla da kütüphanelere olan rağbetin arttırılması hedefleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm BakanlığıEtkin Kütüphane ProjesiKültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
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