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Esra Ceylan: ‘Şiir Ekspresi’ adlı kitabını anlatıyor

Ayşenur Mama’nın haberi için tıklayınız...

19 Mart 2020 Perşembe 17:53
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Esra Ceylan: ‘Şiir Ekspresi’ adlı kitabını anlatıyor

HABER: AYŞENUR MAMA

Başarılı yazar Esra Ceylan’ın “Şiir Ekspresi” adlı kitabı, geçtiğimiz kasım ayında raflarda yerini aldı. Ceylan, Yeni İnsan Yayınevi etiketiyle edebiyat dünyasına kazandırdığı bu eserini kendisiyle aynı duyguları paylaşan bütün insanlarla duygularını paylaşmak ve hayata dair bir iz bırakmak istediği için kaleme almış.

Okuyan herkesin ruhuna dokunacak bir şeyler bulacağı bu kitap, okurlara tüm hayal kırıklıklarına rağmen hayal kurmaktan vazgeçmemek gerektiğine dair mesajlar veriyor. Esra Ceylan, kitabını “şiir ile ifade edilmiş duygu yolculuğu” olarak nitelendiriyor.

Eserin ismini seçerken hayal gücüne başvuran Ceylan, aşkın herkesin hayatında büyük rol oynadığını söylüyor. Eseri için “Kalbimize dokunan ortak duyguların söze dökülüşü.” yorumunu yapan başarılı yazarın bu nadide eser ile başarıya ulaşması kaçınılmaz. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Esra CeylanŞiir Ekspresi
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