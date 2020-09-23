Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1104
ALTIN
466.133
DOLAR
7.6760
STERLİN
9.8222
EURO
8.9752
3 bin yıllık yer altı şehri, ziyaretçilerini ağırlıyor
3 bin yıllık yer altı...
'Maske, aşılama yapılmış gibi antikor geliştirilmesini sağlıyor'
'Maske, aşılama yapılmış gibi antikor...
Trabzonspor’da Newton’dan 'sıkı pres' uyarısı
Trabzonspor’da Newton’dan 'sıkı pres' uyarısı
Yağız Avcı: Hatasız bir yarış çıkardık
Yağız Avcı: Hatasız bir yarış...
Koronavirüse karşı miniklere ‘paylaşmama’ eğitimi
Koronavirüse karşı miniklere ‘paylaşmama’ eğitimi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eskişehir Odunpazarı Modern Müze’ye uluslararası ödül

Eskişehir’de, iş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından dünyaca ünlü Japon mimar Kengo Kuma’ya yaptırılan ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Odunpazarı Modern Müze (OMM); ‘Müze ve Kültürel Miras Ödülleri'nde’ (Museum ve Heritage Awards) birçok müzeyi geride bırakarak, ‘Yılın Uluslararası Projesi’ ödülünü kazandı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 12:31
7 Okunma
Eskişehir Odunpazarı Modern Müze’ye uluslararası ödül

ESKİŞEHİR - Eskişehir’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Odunpazarı Evleri'nin bulunduğu bölgede geçen yıl Şubat ayında temeli atılan Odunpazarı Modern Müze’nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. İş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından kurulan ve ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates'in (KKAA) tasarladığı müze, kısa sürede ilgi odağı haline gelirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da 2019 yılı özel ödülüne layık görülmüştü. Müze ve kültürel miras alanlarında dünya çapında önemli girişimleri öne çıkarmak ve onurlandırmak amacıyla İngiltere’de düzenlenen ‘18th Museums + Heritage Awards’ (Müze ve Kültürel Miras Ödülleri) aday gösterilen müze, dünyanın farklı şehirlerinden kısa listeye kalan 4 müzeyi geride bırakarak Uluslararası Proje Ödülü'nü kazandı. OMM Yönetim Kurulu Başkanı İdil Tabanca OMM’nin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, “Öncelikle Erol Tabanca, Rana Erkan Tabanca ve Cem Siyahi’ye teşekkür ederim. Onlar olmadan OMM’un olması mümkün değildi. Ardından müzeyi bir buluşma noktası olarak yaratan Kengo Kuma ve Yuki Ikeguchi’ye, ve genç yaratıcı ekibimize teşekkür ederim. Bu ödülün bizim için önemli olduğu kadar Eskişehir ve Türkiye için de büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Şu an içinde bulunduğumuz dönemde sanata ve kültüre çok ihtiyaç var. Biz kültürel bir diyalog ve yaratıcı ortam sunmak için yolculuğumuza başladık. Çabalarımızın fark yaratmasından ve ödüllendirilmesinden ötürü çok gururluyum” dedi.

1 YILDA 166 BİN 321 ZİYARETÇİ

Eskişehir’de kapılarını açan ve kısa sürede çağdaş sanatın buluşma noktası haline gelen OMM, 7 Eylül’de 1'inci yaşını doldurdu. Koleksiyoner Erol Tabanca’nın kurucusu olduğu müzeyi 1 yıl içerisinde Türkiye’den ve yurt dışından 166 bin 321 kişi ziyaret etti. 6 bin 700 öğrenci ise ücretsiz okul turlarıyla müzeyi gezdi. Yaklaşık 990 kişi eğitim programlarına katıldı. Müze, yeni sanat sezonuna ‘Günün Sonunda’ sergisiyle 2 Ekim'den itibaren yeniden merhaba diyecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Odunpazarı Modern MüzeUluslararası ödül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayasofya’daki yeni keşifler bilim dünyasıyla paylaşılacak
Ayasofya’daki yeni keşifler bilim dünyasıyla paylaşılacak
3 bin yıllık yer altı şehri, ziyaretçilerini ağırlıyor
3 bin yıllık yer altı şehri, ziyaretçilerini ağırlıyor
Altın Portakal'da uluslararası yarışma heyecanı başladı
Altın Portakal'da uluslararası yarışma heyecanı başladı
"Benim Adım Gül" romanı raflarda yerini aldı!
"Benim Adım Gül" romanı raflarda yerini aldı!
"Bizim Semtin Çocukları" 2 Ekim'de seyirciyle buluşacak!
"Bizim Semtin Çocukları" 2 Ekim'de seyirciyle buluşacak!
İRAN – TÜRK 3. BARIŞ KARMA SERGİSİ 
İRAN – TÜRK 3. BARIŞ KARMA SERGİSİ 
Kavuğu'nun yeni sahibi Şevket Çoruh oldu
Kavuğu'nun yeni sahibi Şevket Çoruh oldu
'Nasipse Adayız', Altın Koza'da ödülleri topladı
'Nasipse Adayız', Altın Koza'da ödülleri topladı
MÜZİĞİN SULTANI ERSİN FAİKZADE PAKİSTAN’DA ONUR KONUĞU
MÜZİĞİN SULTANI ERSİN FAİKZADE PAKİSTAN’DA ONUR KONUĞU

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans