Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı 

Artvin Hopa Adalet Sarayı'na götürülen Öztürk, soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanarak ifade verdi. Savcılık ve hakimlik İfadesinde korumasının aracın açık penceresinden havaya doğru ateş ettiğini iddia eden ve "Kasten öldürme" suçundan tutuklanan şüpheli Öztürk, Artvin'de cezaevine konuldu. Öztürk'ün istemesi ve masrafları karşılaması durumunda İstanbul'daki bir cezaevine getirilebileceği de öğrenildi.

Olay, 19 Eylül 2021 tarihinde Çekmeköy’deki Şile Otoyolu Paşaköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eski futbolcu Sezer Öztürk ile Halil İbrahim Genç (24) arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada Halil İbrahim Genç silahla vurularak öldürüldü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Öztürk'ün şoförlüğünü yapan Abdullah M. tutuklandı. Başsavcılık, firari olan Sezer Öztürk hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

ÖZTÜRK SEGBİS'LE İFADE VERDİ

Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrol sırasında Öztürk, Artvin Hopa’dan Gürcistan’a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında yakalandı. Artvin Hopa Adalet Sarayı’na götürülen Öztürk, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlanarak soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcıığı’na ifade verdi. İlk kez ifadesi alınan Öztürk’ün savcılık ifadesinde eşi, çocukları, çocuklarının bakıcısı, koruması ve korumasının ailesiyle Darıca Hayvanat Bahçesi’ne gittiklerini söyledi. Eve dönüş yolunda bir otomobilin yolun ortasında durarak yolu kapattığını, yol istediğini, otomobildekilerin yol vermeyerek kendilerini dakikalarca beklettiğini öne süren Öztürk, kendisine ağır hakaret edildiğini, darp edildiğini ve bacağından bıçaklandığını belirtti.

Bıçaklanmasının ardından korumasının havaya iki el ateş ettiğini kaydeden Öztürk, etraftakilerin geri çekilmeye başladığını söyledi. Şüpheli Öztürk arabaya binerek olay yerinden ayrıldıklarını söyledi.

"BEN OLAY ESNASINDA TABANCAYI HİÇ ATEŞLEMEDİM"

Eve döndükten sonra hastaneye gitmek için tekrar aynı yolu kullanmak zorunda kaldıklarını belirten Öztürk, kalabalık bir grubun arabanın önünü kestiğini, korumasıyla birlikte aracından indiğini kaydederek "İnşaat işleri yaptığım için aracımda devamlı silah bulundururum. Ruhsatlı ve ruhsatsız iki tabancam vardır. Ömer (koruması) havaya 3-4 el ateş etti. Ben de bunun üzerine Ömer’in elinden silahı aldım. Arabaya tekrar oturdum, onlara ‘Bak gelmeyin sizi vururum’ diyerek uyardım. Bu uyarılarıma rağmen aracıma taş atmaya ve arabaya doğru gelmeye başladıkları için manevra yapıp olay yerinden ayrılacaktım. O esnada arabayı kullandığım için tabancayı sağ dizimin üzerine koydum. Bu sırada Ömer tekrar tabancayı benim dizimden aldı, yine aracın açık penceresinden havaya doğru ateş etti. Ben ‘Ne oluyor’ diye bağırdım ve oradan Ömer’le beraber hızla kaçtım. Ben maktulün nasıl öldüğünü görmedim ama sonradan Ömer’in atışının maktule gelip öldüğünü öğrendim. Ben olay esnasında tabancayı hiç ateşlemedim" şeklinde konuştu.

"3 GÜN ÖNCE ÖMER’İN TESLİM OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Hastaneye giderek tedavi olduğunu belirten Öztürk, "Psikolojim ve moralim bozuldu. Bu nedenle ismini vermek istemediğim yerlerde saklandım, iyileşmeyi bekledim. Bundan yaklaşık 3 gün önce Ömer’in teslim olduğunu bugün öğrendim. Maktulün yakınlarından ‘Onu öldüreceğiz’ gibi tehditler gelince can güvenliğimin tehlikeye düşeceğini düşündüm. Ayrıca bitirilmesi gereken işlerim de vardı. Bu nedenle Hopa’ya geldim. Bir kamyonla yurt dışına çıkarken yakalandım" dedi.

KORUMASININ ATEŞ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sezer Öztürk’ün hakimlikteki sorgusunda da 15 yaşından beri milli takımda forma giydiğini, Almanya’da doğup büyümesine rağmen tüm yatırımlarını Türkiye’de yaptığını ve milliyetçi bir insan olduğunu öne sürdü. Olay gününe kadar hiçbir olaya karışmadığını iddia eden Öztürk, savcılıktaki ifadesini tekrar ederek "Olaydan sonra yaralı olduğum için 2 ay yerimden kalkamadım. Tedavi oldum, mahkeme başlayana kadar yurt dışına çıkarak işlerimi halledecektim. Biraz da tehdit aldığım için korktum ve can güvenliğim nedeniyle tedbiren yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandım. İfademde detaylı belirttiğim üzere atılı eylemi ben gerçekleştirmedim. Suçsuzum" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Sezer Öztürk’ün "Kasten öldürme" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğuna kanaat getirdi. Şüpheli Öztürk’ün yurt dışına çıkarken yakalandığını da dikkate alan hakimlik, delil karartma şüphesinin bulunmasını da dikkate alarak Sezer Öztürk’ün "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Artvin’deki cezaevine gönderilen Öztürk’ün istemesi ve masrafları karşılaması durumunda İstanbul’daki bir cezaevine de getirilebileceği öğrenildi.