Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1202
ALTIN
484.653
DOLAR
7.8781
STERLİN
10.2621
EURO
9.2520
Prof. Dr. Büyükçelik: Meme kanserinde erken teşhis önemli
Meme kanserinde erken teşhis önemli
Erzurum'da 7 bin yıl önceki kültürü tanıtmak için 'arkeopark' kuruluyor
Erzurum'da 7 bin yıl önceki...
Uzmanından sık mangal uyarısı!
Uzmanından sık mangal uyarısı!
Türk mühendisler yaptı; Uçan araba 'Tusi’nin test sürüşlerine başlandı
Türk mühendisler yaptı; Uçan araba...
Türkiye'deki çocukların yüzde 49'unun sosyal medyası var
Türkiye'deki çocukların yüzde 49'unun sosyal...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Erzurum'da 7 bin yıl önceki kültürü tanıtmak için 'arkeopark' kuruluyor

Erzurum'un merkez Aziziye ilçesine bağlı Ömertepe Mahallesi'nde, 6 bin 500- 7 bin yıl önceki 'Karaz' kültürünü canlandırmak için 'arkeopark' kurulmasına başlandı. Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Işıklı, "Özellikle tarım ve hayvancı toplulukların oluşturduğu, kendine has mimarisi, seramikleri, gelenekleri olan bir kültürel yapı. Biz arkeologlar bu yapıyı 'Karaz' kültürü olarak tanımlıyoruz" dedi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 10:55
10 Okunma
Erzurum'da 7 bin yıl önceki kültürü tanıtmak için 'arkeopark' kuruluyor

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi, Aziziye Belediyesi, Müze Müdürlüğü ve Çakıltaşı Prodüksiyon'un ortaklığında başlatılan proje kapsamında, Ömertepe Mahallesi'nde 5 'Karaz' evi inşa edildi. Bölgede daha önce yapılan kazılardan elde edilen verilere göre öğrenciler, çamur, taş ve ahşap kullanarak evleri inşa etti. Yine kazılardan elde edilen bilgiler ışığında o dönem insanlarının yaşadığı bütün koşullar evlere yerleştirilecek. Yaklaşık 7 bin yıl önce bu bölgede yaşayanların canlandırılacağı 'arkeopark' ile ilgili bu yılki çalışmalar ise tamamlanmaya çalışılıyor. 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Işıklı, "Arkeolojik kültürel miras içerisinde günümüzden yaklaşık 6 bin 500- 7 bin yıl önce bu bölgede yaşamış çok büyük bir kültürel birliktelik var. Özellikle tarım ve hayvancı toplulukların oluşturduğu, kendine has mimarisi, seramikleri, gelenekleri olan bir kültürel yapı. Biz arkeologlar bu yapıyı 'Karaz' kültürü olarak tanımlıyoruz. Çünkü ülkemizdeki Doğu Anadolu'da yapılan ilk kazılardan bir tanesi Erzurum ovasında ve Karaz köyünde 1942 yılında yapılıyor ve o dönemin bilim adamları buna 'Karaz' kültürü adı veriyorlar. 'Karaz' kültürü sadece Erzurum merkezli bir kültür değil. Çok büyük bir alana yayılıyor. Bir ucu Hazar Denizi, bir ucu Sivas topraklarında diğer ucu Akdeniz kıyılarına, bir ucu İran içlerine kadar uzanıyor. Böyle bir bölgede birikimleri biriktirim kuracağımız arkeopark için sentezledik" diye konuştu. 

'BİZ İLK TEMEL AŞAMASINDAYIZ'

Yaklaşık 7 bin yıl önce gelip, bu bölgeye yerleşenlerin köyler kurduğunu anlatan Prof. Dr. Işıklı, şunları söyledi:

"Bu köylerin nasıl olduğunu biz arkeologlar kazılarla biliyoruz. Bu kültürü insanlara en güzel şekilde nasıl yansıtabiliriz, diye düşündük. Canlandırma alanı oluşturmaya karar verdik. Bu yöntem arkeolojide son dönemde popüler bir yöntem. Erken dönem kazıları yapan biz hocalar bir cazibe merkezi, çekim merkezi yapmak için canlandırmalara gitmek zorundayız. Bu ülkemizde birçok yerde yapıldı. Doğu'da ilk kez burada gerçekleştiriyoruz. Biz burada arkeopark, açık hava müzesi gibi bir alan yaratmak peşindeyiz. Bu alan aslında uzun soluklu bir proje biz ilk temel aşamasındayız çevre düzelmemesi peyzaj çalışmaları ve ev içindeki dekorasyonlar bittiğinde kültür, sanat, eğitim aktiviteleri için çok önemli bir merkez olacak şehrimize gelen misafirleri ağırlamak ve burada Erzurum'un farklı yüzünü göstermek için çok iyi bir alan yakalayacağız. Eğitimciler burada Erzurum'un en erken dönemini öğrencilerine anlatabilecekler. Sanatçılar sergiler, çalıştaylar yapabilecek. Bizim tarihi filmler festivali gibi çok farklı projelerimiz var. Bunları hayata geçirebilirsek burası aslında Erzurum için çok farklı kültürel bir cazibe merkezi olacak."

YAŞAM KÜLTÜRLERİ CANLANDIRILACAK

Projenin ortaklarından Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç ise "Bu bölge Erzurum tarihi açısından çok önemli bilgileri bünyesinden barındırmaktadır. Bu yörenin kendi insanları olan 'Karaz' medeniyetini yaşam kültürlerini canlandırmak istedik. Bu alanda özellikle Tunç Çağı'nda yaşamış olan Erzurum'un yerli halkının nasıl yaşadığını dışarıdan gelen ziyaretçilerimize canlı ve birebir olarak anlatma imkanımız olacak. Burada 'Karaz' evi, 'Karaz' mezarlığı yaparak projeyi başlattık. Seramik atölyesi planladık. Daha sonraki yıllarda Aziziye Belediyesi'nin destekleriyle bölgeyi arkeopark ve Erken Çağ Tunç Dönemi platosuna dönüştürmeyi planlıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Erzurum7 Bin Yıl önceki KültürArkeopark
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
Defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
Sular çekilince 2 bin yıllık bazilikanın bir kısmı gün yüzüne çıktı
Sular çekilince 2 bin yıllık bazilikanın bir kısmı gün yüzüne çıktı
İÇİMDEKİ SAKLI CENNET
İÇİMDEKİ SAKLI CENNET
TÜRKİYE’NİN İLK SANAL FOTOĞRAF FESTİVALİ BAŞLIYOR
TÜRKİYE’NİN İLK SANAL FOTOĞRAF FESTİVALİ BAŞLIYOR
Hattat Ahmet Bursalı & “Şifa” Sergisi
Hattat Ahmet Bursalı & “Şifa” Sergisi
Marmara Adası’nın beyaz mermerleri heykele dönüşüyor
Marmara Adası’nın beyaz mermerleri heykele dönüşüyor
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Muş’ta
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Muş’ta
Akkılıç Ödülleri Sahiplerini Buldu…
Akkılıç Ödülleri Sahiplerini Buldu…
39. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ BAŞLADI
39. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ BAŞLADI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma