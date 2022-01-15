Ersin Faikzade’nin Yeni Romanı - İmparatoriçe Farah Pehlevi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Ersin Faikzade’in İlk romanı Prenses Süreyya romanı ülke genelinde o kadar çok sevildi ki nerdeyse her gün Türkiye'de whatsapp mesajlarınızda Prenses Süreyya’nın videoları paylaşılıyor. Sosyal medyada en çok dolaşan videolar bu günlerde Prenses Süreyya ve Farah Diba videoları. Süreyya’nın muhteşem başarısı ile yazarlık kariyerinde yükselişe geçen Ülkemizin sevilen ses sanatçısı Ersin Faikzade şimdi de tarihin en değerli İmparatoriçesini yazıyor.

1979 İran İslam devrimi ile ülkesinden sürgüne giden ve Eşi Şah Muhammed Rıza Pehlevi’yi kaybeden daha sonra sürgünde 2 çocuğu intihar eden Farah Pehlevi dünyadaki tüm İranlılar için bir ikonik hanımefendi ve ülkenin annesi gibidir.

Kitabı yazmaya başladığından beri Ersin Faikzade dünya çapında haberlere konu olurken İranlılar arasında kahraman olarak adlandırılmaya başlandı.

Daha önce kimsenin yazmadığı Prenses Süreyya ve İmparatoriçe Farah Pehlevi romanları ile büyük bir üne kavuşan Faikzade'nin muhteşem arşivlerinden etkilenen Kraliçe Farah Diba, Paris'ten telefon ile arayarak Ersin Faikzade’ye teşekkür etti ve tam destek verdiğini açıkladı.

Telefonda Pehlevi “Milyonlarca İranlı bu onurlu davranışın ve tüm gerçekleri yazdığın için seni hep saygı ile anacaklardır” diye konuştu.

Kraliçenin davetlisi olarak Paris’e gidecek olan Faikzade, 2022 Yılı içinde çıkacak kitap, Türkiye’den sonra Avrupa ve Amerika’da da yayımlanacak.

Böyle büyük bir tarihi görevi bizzat Kraliçe Farah Pehlevi’den alan Ersin Faikzade heyecan ve büyük onur duyduğunu dile getirdi.