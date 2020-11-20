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ERSİN ALOK OBJEKTİFİNDEN ‘ANADOLU TANRILARININ DÜNYASI’

60 yılı aşkın süredir elinde kamerasıyla Doğu Anadolu’yu karış karış gezen sanatçı 10.000’in üzerinde kaya üstü resmini keşfetti.

20 Kasım 2020 Cuma 14:49
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ERSİN ALOK OBJEKTİFİNDEN ‘ANADOLU TANRILARININ DÜNYASI’

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Fotoğraf sanatçısı, psikolog, yazar Ersin ALOK Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB)’da ‘Anadolu Tanrılarının Dünyası’ adlı bir konferans verdi. Medicana Genel Müdürü Doç.Dr. Remzi Karşı Bey’in davetlisi olarak gelen sanatçının dia gösterileri ile gerçekleştirdiği konferans beğeni ile izlendi.

60 yılı aşkın süredir elinde kamerasıyla Doğu Anadolu’yu karış karış gezen sanatçı 10.000’in üzerinde kaya üstü resmini keşfetti. ‘Anadolu Tanrıları’ konferansını hazırlarken düşlediklerini bize aktaran sanatçı;

‘Büyük patlamayla başlayan, evrensel oluşum, insanlık tarihinin başı olarak kabul edilir. İnsanlar, evrenle olan karşılaşmalarında , bilemediği ve erişemediği güçleri karşısına alması, kabullenmesi ile, kendini daha güçlü hissettirmiştir. Erişemeyen güçlere adlar takmış ve onlara da kendi dünyasında payeler vererek yüceltmiş ve erişilmezlik katına çıkarmıştır. Kuzey Mezopotamya ve Anadolu, yaşam başlangıcının 2. alanıdır.  Her ayrı kılan, yaşamı hangi coğrafyada kurgularsa, o yaşam alanının etkisinde ki güçlere anlam verir, O’nu tanrı yapar…

33 kültürün üstünde oturduğumuz Anadolu toprakları, tanrılarını M.Ö. 20.000 yıllarından bu yana kendilerine, belki de bizlere tanıtmaya kalkışmışlardır…’dedi.

Ekim ayında ‘Benim Meskenim Dağlardır’ sergisini Mysia Fotoğraf Müzesi’nde gösterime sunan sanatçı Bursalı sanatseverler tarafından büyük ilgi görüyor.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 20.11.2020 15:01
Anahtar Kelimeler:
Ersin AlokObjektifAnadolu Tanrılarının DünyasıFotoğrafSergiKonferansNEDRET HOTUNönce Vatan
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