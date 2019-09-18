Erol Evgin Yavru Vatan’ı mest etti

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Erol Evgin kırk yıllık dostu olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ile konseri sonrası Girne Rocks Hotel’de bir araya gelip hasret giderdi.

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel’de verdiği konserde Kuzey Kıbrıslı hayranlarıyla bir araya geldi.

Sahneye beyaz kombin üzerine giydiği lacivert ve yeşil renk şık ceketlerle çıkan sanatçı, konser performansına alkışlar eşliğinde başladı. Türk pop müziğine damgasını vurmuş altın şarkılarının tamamını müzikseverlerle hep bir ağızdan seslendiren Erol Evgin’i, izlemeye gelenler arasında Cihan Ünal, Erkan Yolaç ve eşi Asuman Yolaç’ta vardı. Şarkı söylerken eski dostlarının masasına oturan Erol Evgin, onlarla birlikte “Bir de Bana Sor” isimli şarkısını söyledi.

Kırk yıllık dostluk

Konserinin bitiminde Erol Evgin’i, kırk yıllık dostu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ziyaret etti. Eski dostlar sohbet edip, hasret giderdiler.