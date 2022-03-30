ERHAN YAZICIOĞLU’NA LONDRA’DAN ÖDÜL

Haber: Nedret Hotun

Mr. Nonexistent (Tahir Bey) Kısa filmi Londra Uluslararası Film Festivali’nden 2 ödülle döndü. Erhan Yazıcıoğlu kısa filmindeki performansıyla Londra Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu. Filmin senaryosunu yazan Bora Severcan da festivalde en iyi senaryo ödülünü alan isim oldu.

Film, kanser hastalığından karısını kaybeden Tahir Bey'in kendisinin de kanser olduğunu öğrendikten sonra verdiği yaşam ve varoluş mücadelesini anlatıyor.

Müzikleri Zeyno Karadağlı ve Recep Gül'e ait film, 24 ülkede gösterime girecek.