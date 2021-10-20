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ERDAL ÖZ EDEBİYAT ÖDÜLÜ

Selim İleri’ye ödülü düzenlenen törenle takdim edildi

20 Ekim 2021 Çarşamba 13:12
7 Okunma
ERDAL ÖZ EDEBİYAT ÖDÜLÜ

NEDRET HOTUN

İSTANBUL


Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nün bu yılki sahibi edebiyatımızın usta kalemi Selim İleri oldu. 72 yaşındaki yazar ödülünü alırken duygusal anlar yaşadı.
Can Yayınlarının kurucusu Erdal Öz’ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nün bu yılki sahibi yazar Selim İleri oldu. İleri’nin yakın arkadaşı Türkan Şoray’ın yanı sıra kültür ve sanat dünyasından birçok isim konuk oldu. 2006 yılında hayatını kaybeden Erdal Öz ile uzun yıllar yoldaşlık eden Selim İleri için ödülün anlamı büyüktü.  İleri Erdal Öz’e yazdığı kısa bir mektubu da okudu. Törende pandemi sebebiyle geçen yıl töreni iptal edilen 2020 Erdal Öz Edebiyat Ödülü Jale Parla’ya takdim edildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ERDAL ÖZ EDEBİYAT ÖDÜLÜERDAL ÖZSelim İleriJale Parla
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