ERCAN KESAL İMZALI ÖDÜLLÜ FİLM ‘NASİPSE ADAYIZ’ VİZYONA GİRİYOR

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Dünya prömiyerini Avrupa’nın önde gelen film festivallerinden Rotterdam Film Festivali’nde gerçekleştiren, Türkiye prömiyeri ise İstanbul Film Festivali’nde yapan Ercan Kesal’ın yazıp yönettiği ödüllü filmi 'Nasipse Adayız' 30 Ekim’de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Katıldığı festivallerden ödülle dönen, Ercan Kesal’ın ilk uzun metrajlı filmi ‘Nasipse Adayız’ın yolculuğu devam ederken Türkiye’de vizyona giriyor.



Film son olarak 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ‘Ulusal Uzun Metraj Film’ yarışmasında ‘En İyi Film’, ‘En İyi Yönetmen’, ‘Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü, ‘Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ ve ‘Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü’yle beraber toplam 5 dalda ödül alarak törene damga vurmuştu.



‘Nasipse Adayız’, İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner’in bir günde geçen trajikomik hikayesini konu alıyor. Filmin kadrosunda Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci yer alırken Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta kadroya konuk olarak eşlik ediyor.





